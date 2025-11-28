경남정보대, 네일아티스트 창업과정서 실제 창업자 배출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 뷰티 창업 인재 육성 본격화

경남정보대학교가 RISE사업의 하나로 운영한 '네일아티스트 창업전문가 양성과정'에서 실제 창업자를 배출했다.

경남정보대 네일아티스트 창업전문가 과정을 통해 자신이 만든 네일샵 '라온네일'을 창업한 한주화씨. 경남정보대 제공

이 프로그램은 K뷰티피부네일학과(학과장 박세희)를 중심으로 지역 미용·뷰티 분야의 창업 인재 발굴과 실전 역량 강화에 초점을 맞춰 설계됐다. 교육과정은 네일 산업 분석부터 창업 아이템 기획, 손·발 케어와 젤네일 실습, 디자인 구성, 드릴 머신 운용, 포트폴리오 제작, 네일숍 창업 실무까지 현장형 커리큘럼으로 구성됐다.

사업계획서 작성, 마케팅 전략 수립, 고객관리 실습 등 창업 전 과정에 필요한 실무 교육을 통합해 교육 효과를 높인 점이 특징이다.

이 과정을 수료한 한주화 씨는 최근 자체 네일샵 '라온네일'을 창업해 운영 중이다. 그는 "실전 중심 교육을 통해 짧은 기간에 창업 역량을 키울 수 있었다"며 "뷰티 창업을 준비하는 분들에게 적극 추천하고 싶다"고 말했다.





임준우 RISE사업단장(산학부총장)은 "이번 창업 사례는 지역과 연계한 실무형 교육이 실제 결과로 이어진 의미 있는 성과"라며 "성인학습자들이 지역에서 지속 가능한 커리어를 설계할 수 있도록 창업교육을 더욱 확장할 것"이라고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

