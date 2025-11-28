부산도시공사, ‘적극행정 우수사례 경진대회’ 장관상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

옹벽 붕괴 대응 매뉴얼 성과 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)가 행정안전부·인사혁신처·국무조정실이 공동 주관한 '2025 적극행정 우수사례 경진대회' 지방공공기관 부문에서 행정안전부 장관상을 받았다.

부산도시공사가 ‘적극행정 우수사례 경진대회’ 장관상을 받고 있다. 부산도시공사 제공

AD

이 대회는 국민 불편 해소와 공공서비스 혁신을 위해 각 부처·지자체·공공기관의 적극행정 사례를 발굴하고 공직사회 내 혁신 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

부산도시공사는 '예고 없는 옹벽 붕괴, 이제는 시민안전 매뉴얼이 책임집니다' 사례로 수상했다. 공사와 한국전력공사(경남본부)는 지난 4월 기후변화 대응을 위한 업무협약을 체결하고 협업 TF를 꾸려 옹벽 안전 대응 매뉴얼을 공동 개발했다.

두 기관은 합동 점검·워크숍·초청 강연 등을 통해 매뉴얼의 완성도를 높이고, 부산·제주 등지 현장에서 보강토 옹벽의 누수·토사 유출 여부를 직접 점검하며 체크리스트의 현장 적용성을 검증했다. 이 과정에서 실무 개선 과제를 도출해 매뉴얼의 실행력을 크게 강화한 점이 높은 평가를 받았다.





AD

신창호 부산도시공사 사장은 "시민 안전을 최우선에 두고 기후위기에 대응해 온 노력이 인정받아 뜻깊다"며 "지방공공기관으로서 기후위기 대응에 더욱 적극적인 역할을 수행하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>