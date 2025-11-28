新지역경제 엔진 가동… 영덕군, ‘귀농귀촌인 어울림한마당 대회’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

귀농귀촌인 300여명 참여… 소통·화합의 장

귀농·귀촌은 언제나 '로망'과 '현실' 사이에서 충돌하는 키워드였다.

'푸른 꿈' 찾아 영덕으로 '삶의 2막' 펼친 이들의 특별한 가을 이야기.

경북 영덕군은 귀농귀촌인의 안정적인 정착을 돕고 주민과의 화합을 도모하기 위해 지난 26일 '2025년 영덕군 귀농귀촌인 어울림한마당'을 개최했다.

2025 귀농귀촌인 어울림한마당 대회. 영덕군 제공

이번 행사는 관내로 보금자리를 옮긴 귀농귀촌인들이 지역사회에 깊이 뿌리내리고, 기존 주민들과 서로를 이해하며 상생하는 공동체 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

행사는 우수회원 시상, 체육대회, 단합행사, 장기 자랑 등으로 이뤄져 귀농귀촌인들이 서로 소통하고 지역 주민들과 화합할 수 있는 프로그램으로 구성됐다.





영덕군 관계자는 "이번 어울림한마당을 통해 귀농귀촌인들이 영덕 생활에 대한 정보를 교류하고, 지역민들과의 정서적 거리를 좁히는 뜻깊은 시간을 가졌다"며 "영덕군은 귀농귀촌 인구 유입을 지역 활성화의 핵심 동력으로 보고 있으며, 맞춤형 교육과 정착지원 사업 등 실질적인 지원책을 꾸준히 확대해 나갈 계획이다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

