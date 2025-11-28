양주시, 주취자 통합지원센터 개소 5개월 만에 79명 보호…'전국 첫 협력 모델' 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시(시장 강수현)가 양주경찰서, 양주예쓰병원과 협력해 운영 중인 '양주 주취자 통합지원센터'가 치료부터 단순 보호, 사후관리까지 한곳에서 담당하는 전국 최초의 지자체-경찰-민간병원 협력 모델로 주목받고 있다.

강수현 양주시장이 양주경찰서, 양주예쓰병원과 주취자 통합지원센터 업무협약식을 진행하고 있다. 양주시 제공

센터는 지난 6월 23일 개소 이후 총 79명을 보호했으며, 이 가운데 치료는 18명, 단순 보호는 61명으로 집계됐다.

보호 대상자의 평균 보호 시간은 3시간 33분으로, 기존 파출소와 지구대 보호 과정에서 발생하던 장시간 대기 부담을 줄인 것으로 나타났다.

양주시에는 센터 개소 직전 도로에 누워 있던 주취자가 차량에 치이는 사고가 발생했다. 시는 "센터 운영으로 위험 상황의 주취자를 즉시 보호할 수 있어 도로 및 상가 주변 사고 예방 효과가 커졌다"고 설명했다.

최근에는 보호 대상자가 의식 저하와 구토 등 뇌출혈 의심 증세를 보여 의료진이 즉시 CT 촬영을 실시한 뒤 119를 통해 상급병원으로 이송해 생명을 구한 사례도 발생했다. 연고지가 없는 외국인 주취자 2명도 센터에서 안전하게 보호했다.

센터는 6인실 병실을 갖추고 있어 진료 직후 안정 관찰이 필요한 대상자를 보호할 수 있다. 양주 지역의 112 주취자 신고는 월평균 193건 수준으로, 시는 보호 후 정신건강복지센터 연계, 알코올 치료 상담 지원, 반복 신고자 사후관리 등을 통해 재발 방지 체계를 운영하고 있다.

센터 운영 방식이 알려지면서 전국 시·도 경찰청과 지자체에서 벤치마킹 문의도 이어지고 있다.





송미애 보건행정과장은 "센터 운영으로 사고 예방과 응급상황 대응이 개선됐다"며 "경찰·의료기관과 협력해 지속 가능한 주취자 안전관리 모델을 유지하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

