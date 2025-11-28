의정부시지역사회보장협의체, 성과보고회 '정산회담' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시지역사회보장협의체(시장 김동근, 민간공동위원장 윤연희)는 지난 27일 의정부 아일랜드캐슬 그랜드볼룸에서 2025년 성과보고회를 개최했다고 28일 밝혔다.

김동근 시장이 지난 27일 '의정부시지역사회보장협의체 2025년 성과보고회'에서 참석자들과 함께 단체사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 성과보고회에는 지역사회보장협의체 위원과 사회보장업무 담당 공무원 등 160여 명이 참석했다. 제10기 의정부시지역사회보장협의체 활동을 마무리하며, 민관이 함께 걸어온 협력의 시간을 되돌아보고 지역복지의 새로운 출발을 다짐하는 뜻깊은 자리였다.

'정산회담'을 주제로 열린 이번 보고회에서는 ▲지역사회보장협의체 운영 안내 ▲2025년 주요 성과 및 지역 욕구 조사 결과 발표 ▲20주년 기념 영상 상영 ▲우수활동 유공자 표창 ▲토크 콘서트 등이 진행됐다.

우수활동 유공자 표창은 시장상 19명, 국회의원상 4명, 시의장상 3명, 공동위원장상 3명 등 총 29명의 위원이 수상했다.

윤연희 민간공동위원장은 "지역사회보장협의체는 공공과 민간이 함께 협력해 지역의 문제를 스스로 해결해 나가는 주체"라며 "앞으로도 현장의 목소리를 담은 다양한 활동을 통해 시민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 전했다.





김동근 시장은 "올 한해 의정부시지역사회보장협의체의 다양한 성과들은 위원님 한 분 한 분의 헌신과 노력이 있었기에 가능한 일"이라며 "앞으로도 '모두의(議)돌봄' 의정부시를 만들기 위해 여러분과 함께 촘촘한 복지안전망을 완성해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

