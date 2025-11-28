의정부시지역사회보장협의체, 성과보고회 '정산회담' 개최

경기 의정부시지역사회보장협의체(시장 김동근, 민간공동위원장 윤연희)는 지난 27일 의정부 아일랜드캐슬 그랜드볼룸에서 2025년 성과보고회를 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 성과보고회에는 지역사회보장협의체 위원과 사회보장업무 담당 공무원 등 160여 명이 참석했다. 제10기 의정부시지역사회보장협의체 활동을 마무리하며, 민관이 함께 걸어온 협력의 시간을 되돌아보고 지역복지의 새로운 출발을 다짐하는 뜻깊은 자리였다.
'정산회담'을 주제로 열린 이번 보고회에서는 ▲지역사회보장협의체 운영 안내 ▲2025년 주요 성과 및 지역 욕구 조사 결과 발표 ▲20주년 기념 영상 상영 ▲우수활동 유공자 표창 ▲토크 콘서트 등이 진행됐다.
우수활동 유공자 표창은 시장상 19명, 국회의원상 4명, 시의장상 3명, 공동위원장상 3명 등 총 29명의 위원이 수상했다.
윤연희 민간공동위원장은 "지역사회보장협의체는 공공과 민간이 함께 협력해 지역의 문제를 스스로 해결해 나가는 주체"라며 "앞으로도 현장의 목소리를 담은 다양한 활동을 통해 시민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 전했다.
김동근 시장은 "올 한해 의정부시지역사회보장협의체의 다양한 성과들은 위원님 한 분 한 분의 헌신과 노력이 있었기에 가능한 일"이라며 "앞으로도 '모두의(議)돌봄' 의정부시를 만들기 위해 여러분과 함께 촘촘한 복지안전망을 완성해 나가겠다"고 말했다.
