GH, 적극행정 우수사례 '지방공공기관 부문' 장려상

경기주택도시공사(GH)가 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실이 공동 주관한 '2025 적극행정 우수사례 경진대회'에서 지방공공기관 부문 장려상을 받았다.

GH는 지방공공기관 부문에 제출된 총 88건의 사례 중 1차·2차 예선을 거쳐 '공공임대주택 효율적 활용을 위한 공가감축·손실개선·규제완화·복지 사각지대 해소' 사례로 장려상을 수상했다고 28일 밝혔다.

경기주택도시공사(GH)가 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실이 공동 주관한 '2025 적극행정 우수사례 경진대회'에서 지방공공기관 부문 장려상을 받았다. 경기주택도시공사 제공

GH는 매입임대주택 공급방식을 개선해 공가를 대폭 줄이고 자립준비청년에 대한 불합리한 공급자격 기준을 개선하는 등 주거취약계층에 대한 주거지원을 강화하는데 초점을 맞춘 공공임대주택 효율적 활용 방안을 제시했다.





김용진 GH 사장은 "이번 수상은 도민의 주거문제 해결을 위해 현장에서 적극적으로 노력해온 결과"라며 "앞으로도 주거복지 사각지대를 줄이고 도민의 안정적인 주거 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

