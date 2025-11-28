'배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'…MBC 추모 다큐 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특집 다큐 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'. MBC 제공

AD

MBC가 국민 배우 고(故) 이순재를 기리는 추모 특집 다큐멘터리 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'를 28일 오후 8시40분 방송한다고 밝혔다.

MBC는 올해 초 이순재의 허락을 받고 그의 연기 인생을 정리하는 다큐멘터리 제작을 시작했으나, 병세가 급격히 악화되면서 촬영을 중단했다. 제작 중이던 작품은 이순재가 별세한 뒤 3일 만에 추모 다큐로 편성됐다.

이순재는 연극으로 데뷔해 약 70년 동안 드라마 175편, 영화 150편, 연극 100여편에 출연하며 한국 대중문화사의 한 축을 이뤘다. 방대한 활동에도 연기대상 수상은 단 한 차례뿐이었다. 지난해 연기대상 수상작 촬영 당시에는 시력이 급격히 저하돼 실명 직전이었던 사실도 이번 다큐에 담긴다.

다큐에는 시력을 잃어가면서도 연기를 이어가기 위해 병세를 숨기고 연습을 계속했던 마지막 시기와 지난해부터 병상에서 투병 생활을 이어온 모습이 처음 공개된다. 그는 환자복을 입은 상태에서도 작품 이야기를 매일 나누며 "언젠가 다시 무대에 설 것"이라는 의지를 놓지 않았던 것으로 전해졌다.





AD

내레이션은 배우 이서진이 맡았다. 드라마 '이산', 예능 '꽃보다 할배' 등에서 이순재와 인연을 이어온 그는 녹음 과정에서 "선생님께 꼭 전하고 싶은 말이 있다"고 밝혔고, 제작진이 눈물을 흘렸다고 MBC는 설명했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>