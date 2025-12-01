본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

박규형 딥노이드 의료AI영업본부장 "의료 현장의 혁신, 생성형 AI가 견인"

박형수기자

입력2025.12.01 09:23

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

생성형 AI 기반 흉부 엑스레이 판독 소견서 생성 솔루션
내년 1분기 M4CXR 국내 인허가 기대
높은 정확도 바탕 해외 진출 채비

"국내에서 연간 7000만 건 이상 촬영되는 흉부 엑스레이(X-ray)를 영상의학과 전문의가 모두 면밀하게 확인하고 이상 소견을 빠짐없이 판별하는 것은 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 이러한 이유로 의료 현장에서의 인공지능(AI) 도입은 선택이 아니라 필수입니다."


박규형 딥노이드 의료AI 영업본부장은 M4CXR 개발 배경을 설명하며, 생성형 AI 기반 흉부 X-ray 판독 소견서 생성 솔루션인 M4CXR이 갖는 역할과 가능성을 강조했다.


M4CXR은 결절·종괴, 경화, 섬유화, 무기폐, 폐기종, 결핵, 흉막 삼출, 기흉, 심비대, 림프절 비대, 늑골 골절, 기복증 등 총 41개 흉부 질환에 대한 소견을 제시한다. 딥노이드는 흉부질환진단 및 검진을 목적으로 촬영한 흉부 X-ray 영상을 분석해 AI가 스스로 정상소견 및 흉부 질환 관련 이상 소견에 대한 판독문을 생성하도록 M4CXR을 개발했다. 최근 식품의약품안전처는 M4CXR을 첨단기술군 혁신의료기기로 지정했다.


박 본부장은 "M4CXR은 단순히 병변을 검출하는 수준을 넘어선 솔루션"이라고 소개했다. 이어 "의료진이 직접 작성해야 하는 판독문 초안을 AI가 먼저 제시하는 방식이며, 방대한 학습 데이터가 정확도와 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있다"고 덧붙였다. 이를 통해 의료진이 반복적 업무에 투입하는 시간을 줄이고 환자 진료에 더 집중할 수 있도록 지원하는 기술임을 강조했다.


그는 또한 "AI가 의사를 대체한다는 오해는 경계해야 한다"며 "M4CXR은 의료진의 오랜 시간과 노력이 필요한 검증을 보조해 업무 부담을 경감해주는 역할을 한다"고 부연했다.


M4CXR 개발은 이미 임상시험과 기술 문서 제출까지 마무리된 상태다. 박 본부장은 "식품의약품안전처에 기술문서를 제출한 상황이며, 내년 1분기 내 국내 인허가 획득을 기대하고 있다"고 말했다.


박 본부장은 특히 검진센터에서의 활용 효과가 두드러질 것으로 전망했다. 그는 "병원은 질병 환자가 방문하는 곳이지만, 검진센터는 질병 유무를 판단해야 하는 곳"이라며 "정상(Normal)을 얼마나 정확히 분류하느냐가 검진의 핵심"이라고 설명했다. M4CXR를 도입해 더 많은 흉부 X-ray를 안정적으로 분석할수록 검진 서비스의 질을 향상할 수 있다.


그는 응급 상황에서의 AI 판독 필요성도 강조했다. 그는 "기흉이나 흉수 같은 응급 질환은 시간 관리가 매우 중요하다"며 "영상의학과 당직 인력이 없어 당일 판독이 어려운 경우가 적지 않다"고 소개했다. 그는 "AI가 위험도가 높은 케이스를 먼저 감지해 의료진에게 알릴 수 있다면, 생명을 구하는 중요한 시간을 확보하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다.

박규형 딥노이드 의료AI영업본부장 "의료 현장의 혁신, 생성형 AI가 견인"
AD

따라올 수 없는 M4CXR 높은 정확도

M4CXR의 높은 정확도를 뒷받침하는 핵심 요소는 방대한 학습 데이터다. 박 본부장은 "M4CXR은 현재까지 1000만건이 넘는 흉부 X-ray 영상과 판독문을 학습했다"며 "이와 같은 대규모 데이터셋이 M4CXR의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 한다"고 말했다.


이어 "현재 국내에서 흉부 질환에 대해 가장 심도 있게 연구하고, 그에 대한 판독소견서 초안을 제공할 수 있는 솔루션"이라고 자부했다.


딥노이드는 M4CXR을 단순 소프트웨어 구독 방식이 아닌, 스토리지·서버·휴대용 X-ray 등과 결합한 장비 패키지 형태로 제공할 예정이다. 그는 "병원 입장에서 AI 도입 예산을 확보하는 일이 쉽지 않은데, 장비와 패키지로 묶어 제공하면 도입 문턱을 낮출 수 있다"고 설명했다.

의원급 시장에서도 M4CXR에 대한 긍정적 반응이 나타나고 있다. 그는 "휴대용 X-ray만 갖추고 있어도 AI 판독이 가능하기 때문에, 이비인후과와 같은 의원급 의료기관에서도 도입을 적극 검토 중"이라고 말했다.


딥노이드는 이미 전국 단위 영업망을 갖추고 있으며, 흉부 AI에서 뇌 영상·3D 분야로 확장하는 로드맵도 준비하고 있다.


해외 의료기관의 관심도 높아지고 있다. 그는 "특히 인도와 같이 인구 대비 의사 수가 부족한 국가에서는 M4CXR 관련 문의가 지속해서 이어지고 있다"며 "의료 공백을 보완할 수 있는 AI 기술에 대한 수요가 크다"고 설명했다.


인터뷰를 마무리하며 박 본부장은 생성형 의료기기 시장의 '골든 타임'을 다시금 강조했다. 그는 "흉부 X-ray는 가장 일상적인 검사 중 하나이며 수많은 환자가 매일 촬영한다"며 "여기에 생성형 AI를 적용하면 의료 현장의 표준 자체가 재정의될 것"이라고 전망했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

딥노이드는 국내 인허가 획득 이후 해외 시장 공략을 본격화할 계획이다. 박 본부장은 "내년에는 베트남, 필리핀, 싱가포르 등 동남아시아 현지 업체와 협업하여 현지 내 서비스를 모색하고 있다"며 "미국 식품의약국(FDA) 인허가 신청도 준비하고 있다"고 말했다. 딥노이드는 미래 성장 전략 가속화를 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 추진하고 있다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기