광주신세계, 호남 최초 '톰 브라운' 여성 단독 매장 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

본관 2층 매장…시그니처·신상품 아이템 선봬

㈜광주신세계는 28일 호남권 최초로 '톰 브라운(Thom Browne)' 여성 단독 매장을 신규 오픈했다고 밝혔다.

광주신세계, 호남권 최초로 28일 본관 2층 '톰 브라운' 여성 단독 매장을 오픈했다. 톰 브라운 제공

AD

광주신세계는 본관 2층 새로운 매장에서 톰 브라운의 시그니처 및 신상품 아이템을 다양하게 선보인다.

현재 톰 브라운은 40 개국에 걸쳐 300개 이상의 주요 백화점과 부티크를 운영하고 있으며, 뉴욕, 런던, 밀라노, 도쿄, 홍콩, 베이징, 상하이, 서울 등 110개의 직영 매장을 운영하고 있다.

지역에서 처음으로 선보이는 톰 브라운 여성 단독 매장에서는 완벽한 테일러링과 최고급 소재, 기존 스타일과는 다른 것을 원하는 여성들을 위한 아메리칸 뉴 럭셔리 쿠튀르인 톰 브라운의 26SS 컬렉션을 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 톰 브라운은 지난 2001년 뉴욕 웨스트 빌리지에서 주문 제작 예약제로 운영되는 작은 매장에서 5벌의 수트로 사업을 시작했다. 2003년에는 첫 번째 남성 레디 투 웨어와 액세서리 컬렉션을 소개했고, 2011년에는 첫 여성 컬렉션을 선보이며 사업을 확장해 나갔다.

톰 브라운은 현대의 유니폼이라 할 수 있는 전통적인 수트의 정형화된 틀을 깨 자신만의 독특한 핏을 창조한 것으로 널리 알려져 있다. 정교한 테일러링과 최고급 공정을 통해 제작된 톰 브라운의 완성도 높은 컬렉션은 아메리칸 클래식 고유의 감성을 일관되게 전달하고 있다.

톰 브라운은 2006년, 2013년, 2016년 총 3회에 걸쳐 CFDA(Council of Fashion Designers of America, 미국 패션 디자이너 협회) 올해의 남성복 디자이너로 선정됐다.

2008년에는 매거진 GQ가 선정하는 올해의 디자이너상을, 2012년에는 쿠퍼 휴이트 국립 디자인 박물관의 내셔널 디자인 어워드, 2017년에는 FIT 쿠튀르 카운실 어워드를 수상했다.

톰 브라운의 컬렉션은 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 의상 협회와 뉴욕 현대 미술관, 영국 런던의 빅토리아 앤 앨버트 뮤지엄, 바스의 패션 박물관 및 앤트워프 모드 미술관을 포함해 전 세계 박물관에서 전시되기도 했다.





AD

광주신세계 심한성 잡화팀장은 "고객들에게 새로운 쇼핑경험을 선사하기 위해 호남권 처음으로 톰 브라운 여성 단독매장을 오픈했다"며 "광주신세계에서 톰 브라운의 다양한 아이템을 만나보길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>