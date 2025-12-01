본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"日처럼…한국형 해사 클러스터 만들어 10兆 지원해야"

전영주기자

입력2025.12.01 11:04

시계아이콘01분 26초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

해운업계, 이달 중 제안 방침
내년부터 입법화 노력 돌입
해운·조선 모두 윈윈 가능

불황 초입 들어서 지원 필요
산업기금 비롯한 재정지원과
정부 세금지원 건의 계획

해운 업계가 해운사와 조선사를 연결하는 10조원 규모 '한국형 해사 클러스터'를 구성해야 한다고 정부에 제안할 방침이다. 해사 클러스터는 정부 지원 아래 해운·조선·철강·화주 등이 협력하는 연합체로 해사 산업기금을 포함한 대규모 정부 지원이 가능하다. 지원을 바탕으로 해운사는 업황 악화에 대비하고 조선소는 일감을 안정적으로 유지할 수 있다는 게 업계 주장이다. 해운업이 불황에 접어든 데다 조선업이 미국과 본격적인 협력을 시작한 만큼 해사 클러스터가 반드시 필요하다는 입장이다.


"日처럼…한국형 해사 클러스터 만들어 10兆 지원해야" HD현대중공업 LNG선
AD

1일 업계에 따르면 한국해운협회는 이달 중 일본식 해사 클러스터를 한국에 도입하기 위한 연구보고서를 발표한다. 이를 바탕으로 내년부터는 정부와 국회를 통해 본격적인 입법화 노력에 돌입할 계획이다.


해사 클러스터는 2000년대 초반 일본이 도입하면서 주목받았다. 현재 1000여개 사업자가 해사 클러스터에 포함돼 있다. 지난달 취임한 다카이치 사나에 일본 총리가 1조엔(9조4310억원) 규모 조선업 부활 프로젝트를 발표하면서 최근 해사 클러스터의 역할이 더욱 커졌다. 이번 프로젝트 시행으로 신조선가의 최대 25%가 지원된다고 추정된다.


해운 업계 관계자는 "해운업이 불황 초입에 들어선 만큼 적어도 일본과 비슷한 수준의 정부 지원이 필요하다고 제안하는 것으로 안다"며 "산업기금을 비롯한 전반적인 정부 재정지원과 세금지원을 건의할 것"이라고 했다.


"日처럼…한국형 해사 클러스터 만들어 10兆 지원해야"

한국형 해사 클러스터가 도입되면 해운·조선업계는 모두 '윈윈(win-win)'이 가능하다는 게 관련 업계 입장이다. 해운 업계는 일본처럼 신조 발주 시 대규모 금융 지원을 받아 비용을 절감하고 수익성을 방어할 수 있다. 선대가 늘어남에 따라 한국 선박이 운송하는 국내 화물을 늘리는 효과를 낼 수도 있다. 조선업계에서는 중국 같은 경쟁국이 낮은 가격을 무기로 빠르게 뒤쫓아오는 상황에서 안정적인 발주처를 확보하는 셈이다.


이형철 한국선급(KR) 회장은 지난 6월 창립 65주년 기념식에서 "포스코·한국전력의 화물에서 한국 선박은 50%도 되지 않는 것으로 안다. 한국 해운사에 기회가 돌아가지 않고 있는 셈"이라며 "한국 선대가 늘어나야 클러스터를 형성할 수 있다"고 했다.


성창경 HD현대중공업 기본설계2담당(상무)는 "일본은 정부까지 포함돼 재정지원, 세금지원 등 전반적인 지원을 통해 벌크선을 건조할 수 있게 유지하고 있으니 우리나라도 생태계(해사 클러스터)를 만드는 것을 고민해야 할 때"라고 했다. 이어 "벌크선은 3년 전 인도가 마지막이다. 한국 조선소는 (가격이) 30% 낮은 중국과 경쟁에서 이길 수 없다"고 강조했다.


"日처럼…한국형 해사 클러스터 만들어 10兆 지원해야" 삼성중공업이 건조한 LNG선

해운협회는 또 '미국식 전략상선대(평시 상업 활용하다가 전시 병참 지원)' 방안도 정부에 건의할 방침이다. 이는 현행 '필수선박'을 미국 전략상선대처럼 전환하자는 주장이다. 필수선박은 현재 88척인데, 전시에도 국가 전략물자를 안정적으로 수송하려면 미국처럼 평시의 45%를 전략상선대로 정해야 한다는 것이다. 해운협회는 9대 국가전략물자에 대한 평시 운항선대의 45%를 전략상선대로 지정·운영하면 필수선박 규모의 2배가 넘는 약 190척이 필요하다고 추산했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "최근 국내 최대 액화천연가스(LNG) 전문 수송사인 현대LNG해운이 해외로 매각되면서 전략상선대는 에너지 안보를 위해 필수적인 정책"이라며 "필수선박 대비 2배가 넘는 선박을 지정, 운영하기 때문에 조선소 일감에도 영향을 줄 수 있다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기