"日처럼…한국형 해사 클러스터 만들어 10兆 지원해야"

해운 업계가 해운사와 조선사를 연결하는 10조원 규모 '한국형 해사 클러스터'를 구성해야 한다고 정부에 제안할 방침이다. 해사 클러스터는 정부 지원 아래 해운·조선·철강·화주 등이 협력하는 연합체로 해사 산업기금을 포함한 대규모 정부 지원이 가능하다. 지원을 바탕으로 해운사는 업황 악화에 대비하고 조선소는 일감을 안정적으로 유지할 수 있다는 게 업계 주장이다. 해운업이 불황에 접어든 데다 조선업이 미국과 본격적인 협력을 시작한 만큼 해사 클러스터가 반드시 필요하다는 입장이다.

HD현대중공업 LNG선

1일 업계에 따르면 한국해운협회는 이달 중 일본식 해사 클러스터를 한국에 도입하기 위한 연구보고서를 발표한다. 이를 바탕으로 내년부터는 정부와 국회를 통해 본격적인 입법화 노력에 돌입할 계획이다.

해사 클러스터는 2000년대 초반 일본이 도입하면서 주목받았다. 현재 1000여개 사업자가 해사 클러스터에 포함돼 있다. 지난달 취임한 다카이치 사나에 일본 총리가 1조엔(9조4310억원) 규모 조선업 부활 프로젝트를 발표하면서 최근 해사 클러스터의 역할이 더욱 커졌다. 이번 프로젝트 시행으로 신조선가의 최대 25%가 지원된다고 추정된다.

해운 업계 관계자는 "해운업이 불황 초입에 들어선 만큼 적어도 일본과 비슷한 수준의 정부 지원이 필요하다고 제안하는 것으로 안다"며 "산업기금을 비롯한 전반적인 정부 재정지원과 세금지원을 건의할 것"이라고 했다.

한국형 해사 클러스터가 도입되면 해운·조선업계는 모두 '윈윈(win-win)'이 가능하다는 게 관련 업계 입장이다. 해운 업계는 일본처럼 신조 발주 시 대규모 금융 지원을 받아 비용을 절감하고 수익성을 방어할 수 있다. 선대가 늘어남에 따라 한국 선박이 운송하는 국내 화물을 늘리는 효과를 낼 수도 있다. 조선업계에서는 중국 같은 경쟁국이 낮은 가격을 무기로 빠르게 뒤쫓아오는 상황에서 안정적인 발주처를 확보하는 셈이다.

이형철 한국선급(KR) 회장은 지난 6월 창립 65주년 기념식에서 "포스코·한국전력의 화물에서 한국 선박은 50%도 되지 않는 것으로 안다. 한국 해운사에 기회가 돌아가지 않고 있는 셈"이라며 "한국 선대가 늘어나야 클러스터를 형성할 수 있다"고 했다.

성창경 HD현대중공업 기본설계2담당(상무)는 "일본은 정부까지 포함돼 재정지원, 세금지원 등 전반적인 지원을 통해 벌크선을 건조할 수 있게 유지하고 있으니 우리나라도 생태계(해사 클러스터)를 만드는 것을 고민해야 할 때"라고 했다. 이어 "벌크선은 3년 전 인도가 마지막이다. 한국 조선소는 (가격이) 30% 낮은 중국과 경쟁에서 이길 수 없다"고 강조했다.

삼성중공업이 건조한 LNG선

해운협회는 또 '미국식 전략상선대(평시 상업 활용하다가 전시 병참 지원)' 방안도 정부에 건의할 방침이다. 이는 현행 '필수선박'을 미국 전략상선대처럼 전환하자는 주장이다. 필수선박은 현재 88척인데, 전시에도 국가 전략물자를 안정적으로 수송하려면 미국처럼 평시의 45%를 전략상선대로 정해야 한다는 것이다. 해운협회는 9대 국가전략물자에 대한 평시 운항선대의 45%를 전략상선대로 지정·운영하면 필수선박 규모의 2배가 넘는 약 190척이 필요하다고 추산했다.





업계 관계자는 "최근 국내 최대 액화천연가스(LNG) 전문 수송사인 현대LNG해운이 해외로 매각되면서 전략상선대는 에너지 안보를 위해 필수적인 정책"이라며 "필수선박 대비 2배가 넘는 선박을 지정, 운영하기 때문에 조선소 일감에도 영향을 줄 수 있다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

