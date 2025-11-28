문체부·국가도서관위원회, 지역협력 정책간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부와 대통령소속 국가도서관위원회는 28일 서울 중구 로얄호텔 서울에서 전국 17개 광역도서관위원회를 대상으로 '2025년 지역협력 정책간담회'를 개최한다.

이번 간담회는 제8기 국가도서관위원회가 심의·확정한 '제4차 도서관발전종합계획(2024~2028)'의 실효성 확보와 현장 안착을 지원하기 위해 마련했다. 문체부와 위원회는 이를 통해 중앙과 지방 간 정책 협력을 강화하고 지역 기반의 도서관 정책 추진 역량을 높일 계획이다.

올해 간담회에서는 지역문화정책과 도서관의 역할을 연계한 상생적 발전 방향을 핵심 의제로 다룬다.

먼저 한국문화관광연구원 김연진 문화예술가치확산연구실장이 '지역문화정책과 도서관의 상생적 발전 방향'을 주제로 발표한다. 인구감소와 지역 정체성 약화 등 지역사회 변화에 대응해 도서관이 지역문화 민관협력의 핵심 거점으로 기능하기 위한 정책 방향을 제시한다. 지역문화생태계와 도서관 정책을 연계해 문화자치 기반을 강화하고, 제4차 계획의 지역 전략을 현장에서 구현하기 위한 구체적 실행 방안도 이야기한다.

이어 박성재 한성대학교 지식정보문화트랙 교수는 '광역자치단체 도서관 중장기계획 수립 정책지원(광주·경남)'의 추진 성과를 공유한다. 문체부와 위원회가 올해 처음 추진한 '광역자치단체 도서관 중장기계획 수립 정책지원'은 광역자치단체가 지역의 사회·산업·문화적 특성을 반영한 도서관 중장기계획을 체계적으로 수립할 수 있도록 지원하는 사업이다. 이번 발표를 통해 광주의 인공지능(AI) 기반 서비스 혁신과 경남의 우주항공 전문도서관 구축, 부·울·경 초광역 아카이브 구축, 지역자료 수집 강화, 공동보존서고 내실화 등 지역 특화 산업과 연계한 다양한 정책 모델을 소개한다.

이와 함께 간담회에서는 전국 17개 광역도서관위원회의 운영 현황과 광역·기초 도서관 간 협력체계, 지역 중장기 도서관정책의 체계화 및 실행력 제고 방안 등도 폭넓게 논의할 예정이다. 광역도서관위원회는 지역도서관의 균형발전, 지식정보 접근권 보장, 지역 정체성 강화를 심의하는 법정 기구다.





김용섭 문체부 지역문화정책관은 "도서관은 지역문화의 생산·유통·향유를 잇는 핵심 기반시설이자, 지역 주민의 삶의 질을 높이는 공공문화 기반시설"이라며 "문체부는 제4차 계획을 차질 없이 이행할 수 있도록 중앙과 지방 간 협력체계를 강화하고, 지역도서관이 각 지역의 특성과 경쟁력을 살려 지속 가능한 지역문화를 만들도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

