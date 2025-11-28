구리시, 경기도 자전거 정책 평가 '3년 연속 우수상' 수상 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 자전거 이용 활성화 정책 시군 평가 결과

구리시 '우수상' 수상…3년 연속 우수상 수상 쾌거

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 25일 발표된 경기도 주관 '2025년 자전거 이용 활성화 정책 시군 평가(C그룹)'에서 우수상을 받았다고 28일 밝혔다. 이로써 구리시는 3년 연속 우수기관으로 선정되는 성과를 거두었다.

구리시청 전경. 구리시 제공

자전거 이용 활성화 정책 시군 평가는 경기도 내 31개 시군을 대상으로 ▲자전거 사고 대책 ▲자전거길 유지관리 ▲자전거 이용 활성화 정책 등 총 17개 지표를 평가하며, 인구 규모에 따라 A(50만 이상), B(20만 이상), C(20만 미만) 그룹별로 우수기관을 선정한다.

구리시는 자전거 시민 안전 요원 운영, 벌말로 등 노후 자전거도로 정비, 시민 대상 자전거 보험 가입 등 다양한 정책을 추진해 ▲사고 예방 안전대책 ▲사고 예방 기반 구축 ▲자전거 이용 문화 확산 분야에서 높은 평가를 받았다.





백경현 구리시장은 "앞으로도 시민들이 안전하게 자전거를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "구리시의 자전거 이용 문화 확산을 위해 다양한 정책 발굴에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

