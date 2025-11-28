박형덕 시장 "경기북부 첫 전 구간 온라인 신호체계 구축…시민 안전 대폭 향상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, 광역 긴급차량 우선신호시스템 구축 완료

경기북부 최초 전 구간 온라인 교통 신호제어

12월 한달 간 시험 운영…2026년 1월 1일 본격 운영

'긴급차 골든타임 확보' 광역 우선신호시스템 도입

경기 동두천시(시장 박형덕)는 경기북부 최초로 관내 전 구간 '온라인 교통신호제어 시스템'을 구축하고 '광역 긴급차량 우선신호시스템'까지 함께 갖춰 2025년 12월 한 달간 시험 운영을 거친 뒤 2026년 1월 1일부터 본격 운영에 들어간다고 28일 밝혔다.

동두천시, 경기북부 최초 ‘관내 전 구간 온라인 교통신호제어 및 광역 긴급차량 우선신호시스템’ 구축 완료. 동두천시 제공

이번 사업은 첨단 신호운영 체계를 통해 시민 안전을 강화하고 긴급 대응 역량을 높이기 위해 추진됐다. 시는 모든 신호제어기를 온라인 제어 시스템으로 전면 전환해 실시간 신호 모니터링, 원격 제어, 돌발 상황에 대한 즉각 대응이 가능한 기반을 마련했다.

특히 시 전 구간을 100% 온라인 신호제어 체계로 전환한 것은 경기북부 최초 사례로, 향후 동두천시 지능형교통체계(ITS) 발전의 핵심 인프라가 될 것으로 기대된다.

이번에 함께 구축된 광역 긴급차량 우선신호시스템은 소방·구급 등 긴급차량 출동 시 이동 경로상의 신호를 자동으로 우선 배정해 골든타임 확보와 도착 시간 단축을 지원한다. 이 시스템은 경기도 내 전 시·군과 연계 운영될 수 있도록 설계돼, 시 경계를 넘어선 광역 출동 상황에서도 연속적인 우선신호 제공이 가능하다.

동두천시는 12월 한 달 동안 관내·관외 주요 구간과 소방서 등에서 시험 운행을 실시해 시스템 안정성과 긴급차량 연동 성능을 점검한 뒤, 2026년 1월 1일부터 전면 운영에 돌입할 계획이다.

또한 향후 AI 기반 신호 최적화, 교통 빅데이터 분석, 교통 흐름 AI CCTV 도입 등 지능형교통체계(ITS) 고도화를 지속 추진할 방침이다.





박형덕 동두천시장은 "경기북부 최초로 전 구간 온라인 신호체계를 구축하고 광역 긴급차량 우선신호시스템을 완비함으로써 긴급 상황 대응력과 시민 안전 수준이 한층 높아질 것"이라며 "시범 운영 결과를 면밀히 반영해 2026년 1월부터 안정적인 운영이 이뤄지도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

