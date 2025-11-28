민주평통 창원시협의회, 평화 공존과 번영의 한반도를 위한 제22기 출범식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원특례시는 민주평화통일자문회의 창원시협의회(회장 백인범)가 27일 시청 시민홀에서 제22기 출범식과 정기회의를 개최했다고 28일밝혔다.

민주평통창원시협의회평화공존과번영의한반도를위한제22기출범식에서 공로패를 전달하고 있다. 사진=창원특례시

이날 행사에는 장금용 창원특례시장 권한대행을 비롯한 자문위원 250여 명이 참석했다.

1부 출범식은 제22기 협의회 구성 현황 보고와 함께 21기 임원진 공로패 전수, 22기 자문위원 위촉장 전수 순으로 진행됐다.

위촉장은 의장인 이재명 대통령을 대신해 장금용 창원특례시장 권한대행이 전달했다.

이어진 2부 정기회의에서는 제22기 민주평통의 활동 방향과 자문위원 활동 안내, 2025년도 주요 사업계획이 보고됐다.

백인범 창원시협의회장은 취임사에서 "민주평통의 역할은 평화통일에 대한 국민 의견을 폭넓게 수렴하고 대국민적 합의를 이끌어내는 일"이라며 "국민과 함께 만드는 평화 공존과 공동 성장을 향해 제22기 창원시협의회의 모든 역량을 모아 나가겠다"고 말했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 축사에서 제22기 자문위원 위촉을 축하하며 "민주평통은 이념과 지역, 세대와 계층을 아우르며 평화통일을 이루어나갈 책무가 있다"며 "오늘 출범식을 시작으로 자문위원들이 한반도 평화와 남북관계 개선을 위한 활발한 활동을 하길 기대한다"고 전했다.





한편 제22기 민주평통 창원시협의회는 정부의 국정 비전과 목표를 공유하고 국민의 생생한 현장 통일여론에 기반한 정책 건의와 민관 협력의 접점으로서 가교 역할을 수행하는 단체로, 향후 2년간(2025. 11. 1.~2027. 10. 31.) 지역에서 활동하게 된다.





