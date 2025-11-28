TIGER CD1년금리액티브 ETF, 순자산 1.5조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER CD1년금리액티브(합성) ETF'가 최근 CD 1년물 금리 상승세에 힘입어 순자산 1조 5000억원을 돌파했다고 28일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 27일 종가 기준 TIGER CD1년금리액티브(합성) ETF 순자산은 1조5309억원으로 집계했다. 이달에만 약 5000억원의 자금이 유입됐다. 최근 양도성예금증서(CD) 1년물 금리사 급격하게 상승했다. 27일 기준 CD 1년 금리는 2.93%로, 10월 말(2.55%)에 대비 큰 폭으로 올랐다.

TIGER CD1년금리액티브 ETF는 국내 최초 양도성예금증서(CD) 1년물 금리를 추종하는 금리형 ETF다. CD 1년물 금리를 일할 계산해 매일 복리로 반영하며 기간이나 조건 없이 단 하루만 투자해도 CD 1년물 하루 금리를 수익으로 얻을 수 있다.

최근 TIGER CD1년금리액티브 ETF는 CD 1년물 금리의 급격한 상승세 속에 '고금리 파킹형 ETF'로 주목받고 있다. 일반적으로 만기가 길수록 금리가 높지만, 이달 초까지 CD 91일물 금리가 CD 1년물 금리보다 더 높은 이례적인 역전 현상이 이어졌다. 이후 금리 인하 기대가 약화하며 현재는 역전 현상이 정상화됐고 단기금리, 특히 CD 1년물 금리가 빠르게 상승 중이다. 27일 기준 CD 1년물 금리는 CD 91일물(2.80%) 대비 약 0.13%P 높은 2.93%로 여전히 높은 금리 차를 유지하고 있다.

중도 해지 시 약정이율 일부만 지급하는 등 제약이 있는 예금과 달리 유동성도 우수하다. 만기·조건 제약 없이 투자 기간만큼 CD1년 금리 누적분을 그대로 받을 수 있기 때문에 단기 유휴자금이나 투자 대기자금 운용에 적합하다.

채권을 직접 편입하는 MMF와 달리 비교지수를 기초로 하는 스와프를 편입하는 구조로 금리 상승 시 자본손실 우려도 없다. 총보수는 연 0.0098%로, 국내 상장된 동일 유형의 금리형 ETF 중 가장 낮은 수준이다. 금리형 ETF 특성상 보수 등 기타 비용이 수익률에 미치는 영향이 커, 투자자들의 실질수익률 상승에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

현재 TIGER CD1년금리액티브 ETF는 분배락에 대한 부담도 없어 효율적인 투자처로 평가받고 있다. 올해 시행된 소득세법에 따라 채권형 ETF는 반드시 연 1회 이상 분배를 실시해야 한다. TIGER CD1년금리액티브 ETF를 포함한 TIGER 채권형 ETF는 이달 연간 분배를 이미 완료해, 향후 1년 동안 분배락이 발생하지 않는다.

미래에셋자산운용 김동명 채권ETF운용본부장은 "'TIGER CD1년금리액티브(합성) ETF'는 연 단위 분배금 지급으로 매월 분배금 지급에 따른 기준가 하락이나 세금 징수에 대한 우려를 줄였다"며 "채권형 ETF 분배 관련 투자자 혼선을 최소화하기 위해 지난 9월부터 TIGER ETF 홈페이지 공지 등을 통해 안내를 진행해왔다"고 설명했다.





이어 "시장 금리가 불안정한 가운데 고금리 파킹형 상품을 찾는 투자자라면 기간·조건·중도해지에 대한 부담 없이 상대적으로 높은 금리를 수취할 수 있는 TIGER CD1년금리액티브(합성) ETF를 고려할 만한 시점"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

