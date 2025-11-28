KB국민카드, 연말까지 해외호텔·에어비앤비 예약할인 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민카드 전용 아고다 페이지 해외호텔 예약시 최대 10% 할인

국민비자카드로 에어비앤비 100달러 이상 결제시 10% 환급

KB국민카드는 겨울방학을 맞아 해외호텔과 에어비앤비 숙소 예약 할인 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.

KB국민 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨, 마에스트로 제외) 고객 대상으로 아고다 최대 10% 즉시할인 행사를 다음 달 31일까지 진행한다.

KB페이 애플리케이션 이벤트 내 KB국민카드 전용 아고다 페이지에서 해외호텔 예약 후 미국달러로 결제하면 최대 10%를 즉시 할인해준다.

감성숙소 예약 에어비앤비, 최대 10% 페이백! 행사도 다음 달 31일까지 진행한다. 응모 후 KB국민 비자 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨 제외)로 에어비앤비에서 100달러 이상 결제하면 KB페이 외화머니 10달러를 제공한다.

KB국민 마스터 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨, 마에스트로 제외) 고객 대상 에미레이트항공 최대 14만원 즉시 할인 행사는 내년 1월31일까지 한다.

KB페이 이벤트 내 바로가기를 통해 접속한 페이지에서 인천 출발, 두바이 혹은 유럽 전역 왕복 항공권을 결제할 때 프로모션 코드 KRMCC25를 입력하면 이코노미 최대 9만원, 비즈니스 최대 14만원을 깎아준다.

KB국민 트래블러스 체크카드 고객 대상으로는 다음 달 31일까지 트래블러스체크카드 캐시백 혜택모음.zip 이벤트를 하고 있다.





KB페이 이벤트 페이지 내 마스터카드 트래블 리워드(MTR) 서비스에서 카드 등록 후 일본 백화점, 중국 알리페이, 유럽 쇼핑몰 등 행사 대상 가맹점에서 이용하면 최대 10%를 환급해준다.





