김희경유럽정신문화장학재단, 창립 20주년 기념식 개최

유럽정신문화 발전 기여 성과 조명
재단법인 김희경유럽정신문화장학재단은 지난 21일 장학재단 영산홀에서 창립 20주년 기념식을 개최했다.
재단은 2005년 설립 이후 유럽정신문화와 인문학적 가치 확산을 목표로 장학 및 학술 지원 사업을 운영해 왔으며, 지난 20년간 1500여명의 장학생을 배출한 바 있다.
이번 기념식에는 김정옥 재단 이사장을 비롯해 박정운 한국외대 총장, 원종필 건국대 총장, 이향숙 이화여대 총장 등 주요 대학 관계자들이 참석했다. 박사학위 취득 장학생 30여명을 포함한 역대 장학생들과 관계자 등 100여명도 자리했다.
행사에서는 한국외대가 제작한 재단 20주년 기념 영상이 공개됐다. 영상에는 재단 설립자 고(故) 김희경 명예이사장의 생전 모습과 함께, 장학 지원을 통해 성장한 많은 인문학 연구자의 활동이 담겼다.
김 명예이사장은 '인문학적 가치는 한 인간의 삶을 더 깊고 풍요롭게 만든다'는 신념 아래 2005년 재단을 설립했으며, 장학사업의 기반을 마련한 인물이다. 그는 지난 10월 한국외대 명예철학박사 학위를 받은 바 있다.
김 이사장은 기념사에서 "20년 동안 재단이 흔들림 없이 성장할 수 있었던 것은 설립자의 철학을 함께 지켜 온 장학생, 이사진, 대학 관계자들의 헌신 덕분"이라고 감사 인사를 전했다.
이어진 행사에서는 ▲박사학위 취득 장학생들의 축하 연주 ▲독회팀 선발 장학생들의 발표 ▲교환학생과 어학연수 장학생들의 '유럽 체험기' 발표 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
