메르세데스-벤츠, '더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스' 출시

오현길기자

입력2025.11.28 10:17

2세대 GT 최상위 모델…플러그인 하이브리드
역대 AMG차 중 가장 빠른 제로백 2.8초

메르세데스-벤츠 코리아는 2세대 메르세데스-AMG GT 중 가장 강력한 성능을 자랑하는 '더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스'를 출시한다고 28일 밝혔다.


'메르세데스-AMG GT'는 스포츠카의 정수를 느낄 수 있는 퍼포먼스와 함께 스타일리시한 디자인을 갖춘 차량으로, 지난 5월 'GT 55 4MATIC+'에 이어 고성능 플러그인 하이브리드 모델 'GT 63 S E 퍼포먼스'를 선보인다.


더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스. 메르세데스-벤츠코리아
'GT 63 S E 퍼포먼스'는 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀에서 영감을 받은 혁신적인 하이브리드 기술로 압도적인 드라이빙 경험을 선사한다.


AMG의 '원 맨 원 엔진' 원칙을 적용한 4.0리터 V8 바이터보 엔진, 포뮬러 1 기술에 기반한 AMG 고성능 배터리, 전기 모터로 구성된 P3 하이브리드 시스템을 탑재해 2세대 GT 중 가장 강력한 성능인 시스템 최대 출력 816hp 및 최대 토크 1420Nm를 발휘한다. 정지 상태에서 100km/h까지 단 2.8초 만에 도달해 역대 AMG 양산 차량 중 가장 빠른 가속력을 자랑하며, 최고 속도는 320km/h이다.


150kW(204 hp)의 출력을 갖춘 전기 구동 장치는 전기 모터 및 기계식 리어 액슬 리미티드 슬립 디퍼렌셜 등이 통합돼 있다. 뒤 차축에 독립적으로 탑재돼 동력을 후륜에 즉각 전달하며, 차량의 중량 배분을 최적화해 뛰어난 주행 성능의 기반을 제공한다.


레이싱카 기술을 기반으로 한 새로운 직접 냉각 시스템이 적용된 AMG 고성능 배터리를 탑재했다. 560개의 셀을 개별적으로 냉각하는 리튬이온 배터리 시스템은 연속적인 사용에도 높은 성능을 제공해 차량의 전반적인 성능까지 향상시킨다.


또 AMG 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션이 기본 탑재돼 롤링을 줄여 편안한 주행을 제공하며, 코너링할 때에는 정밀한 조향이 가능하다. 여기에, 최대 2.5° 조향되는 리어 액슬 스티어링이 기본 탑재돼 민첩하고 안정적인 주행을 도와준다.

더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스. 메르세데스-벤츠코리아

차량은 긴 보닛과 강조된 파워돔, 탄탄하게 균형잡힌 실루엣을 자랑하며, 곳곳에 고성능 하이브리드 모델임을 나타내는 시각적 특징을 적용했다. 붉은 컬러로 강조된 모델명과 측면의 'E 퍼포먼스' 배지가 눈에 띄며, 하단에는 사다리꼴의 트윈 테일파이프가 자리잡았다. 차량에는 마누팍투어 21인치 AMG 크로스 스포크 단조 휠이 기본 장착돼 스포티한 매력을 더한다.


유광 블랙 컬러의 고정식 리어 스포일러 윙 및 전면과 후면 범퍼에 장착된 플릭(flic) 등 공기역학적 요소를 포함한 AMG 에어로 다이내믹 패키지를 기본으로 적용해 스포티한 인상을 더하고 전륜 및 후륜의 다운포스가 향상됐다. 또한 프론트 액슬 리프트 시스템이 탑재돼 필요 시 전륜을 30mm까지 높일 수 있어 방지턱 및 가파른 지하주차장 진입구 등에서 프론트 범퍼 손상을 줄이는데 도움을 준다.


실내는 접이식 2+2 시트 및 최대 562ℓ까지 확장가능한 트렁크 공간 등 공간 효율성을 높여 데일리카로 활용하기에도 손색이 없다. AMG 퍼포먼스 시트는 두드러진 사이드 볼스터 및 일체형 헤드레스트로 역동적인 주행에도 뛰어난 지지력을 제공한다. 이와 함께, 에너자이징 패키지 및 멀티컨투어 시트 패키지가 적용돼 장거리 주행에도 탁월한 편안함을 선사한다.

더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스. 메르세데스-벤츠코리아

차량 속도, 조향 각도, 가속 및 제동 등을 기록하고 분석해 트랙 주행 실력 향상을 돕는 AMG 트랙 페이스, 운전자 편의성을 향상시키는 주행보조시스템 드라이빙 어시스턴스 패키지가 탑재됐다. 더불어 나파 가죽 소재의 AMG 퍼포먼스 스티어링 휠, 파노라믹 루프, 헤드업 디스플레이, 부메스터 서라운드 사운드 시스템, 무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토 등 국내 고객들이 선호하는 옵션들이 기본으로 제공된다.


3세대 MBUX가 탑재돼 유튜브, 디즈니플러스, 스포티파이, 웹엑스, 줌부터 에센셜, 플로, 웨이브, 멜론 등 국내외 다양한 제3자 개발 애플리케이션을 즐길 수 있으며, 이는 차량 내 데이터를 통해 이용할 수 있다. 여기에 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에 맞춤 설계된 '티맵 오토'도 적용돼 이와 연동된 헤드업 디스플레이 및 증강 현실 내비게이션 등을 이용할 수 있다.


가격은 2억7860만원(개별소비세 인하분 반영 및 부가세 포함)이다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
