부산교육청, 특수교육 집중 지원… 교육발전특구 인센티브 23억5000만원 투입

부산시교육청(교육감 김석준)은 교육발전특구 시범지역 성과평가에서 확보한 인센티브 30억원 중 23억 5000만원을 특수교육대상 학생 지원과 통합교육 활성화 사업에 투입한다.

이 투입액은 전체 사업비의 약 78%에 달하며 부산교육청의 특수교육 분야 집중 지원 의지를 보여준다는 평가다.

부산교육청은 지난 10월 교육부가 실시한 '2024 교육발전특구 시범지역 성과평가'에서 최고 등급인 A등급을 받아 추가 사업비 30억원을 확보했다.

최근 특수교육대상 학생 수 증가와 장애 유형 다양화에 대응해 부산교육청은 ▲통합교육 여건 조성을 위한 교수·학습 지원과 컨설팅 강화 ▲특수학급 신·증설과 맞춤형 교육환경 개선 ▲장애 유형별 맞춤형 IoT 스마트교실 구축 ▲무장애 실내·외 환경 조성 ▲특수학교 특별활동실 리모델링과 교육기자재 확충 등을 추진한다.

이 외에도 인성교육 강화를 위한 '독서문화 활성화 사업'에 1억 5000만원, 부산시 주관 체험·놀이 중심 복합공간 '어린이미래놀이터 조성' 사업에 5억원을 투입해 학생 지원을 다각화할 예정이다.





김석준 교육감은 "이번 예산 투입은 장애친화적인 교육환경을 마련하고 특수교육대상 학생의 질 높은 학습을 지원하기 위한 것"이라며 "학생 개개인의 필요를 세심하게 반영해 현장에서 체감할 수 있는 지원을 강화하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

