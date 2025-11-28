"AI 경쟁 시대에 韓 생존하려면 소버린 AI 전략 필수"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KBIZ 문화경영포럼

한상기 테크프론티어 대표 강연

중소기업중앙회는 한상기 데크프론티어 대표를 초청해 'KBIZ 문화경영포럼'을 개최했다고 28일 밝혔다.

한상기 테크프론티어 대표가 28일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 'KBIZ 문화경영포럼'에 참석해 강연하고 있다. 중기중앙회

KBIZ 문화경영포럼은 문화·경영환경의 주요 이슈와 트렌드를 공유하고 경영 인사이트와 성공사례를 확산하기 위해 개최되고 있다. 올해 강연에는 업종별 중소기업 대표와 소상공인, 중소기업 임직원 등 350여명이 참석했다.

이번 포럼에서는 산업계(삼성전자·다음 등)와 학계(KAIST·세종대)를 거쳐 현재 인공지능(AI) 전문기업 테크프론티어를 경영하고 있는 한상기 대표가 'AI 전쟁에서 AGI의 시대로'를 주제로 강연에 나섰다. 한 대표는 "현재 AI는 스스로 사고해 과업을 수행하는 '에이전트 AI'로 진화하고 있으며 궁극적으로는 인간의 지적 능력을 대체하는 AGI 시대를 지향하고 있다"며 기술 트랜드를 조망했다.





한 대표는 또 미국과 중국의 AI 기술 패권 경쟁 속에서 한국과 같은 중견국이 생존하기 위해서는 자체적인 데이터와 인프라를 확보하는 '소버린 AI(Sovereign AI)' 전략이 필수적임을 강조하며 "중소기업이 외부 AI 도구를 도입하는 데 그치지 않고, 업무 프로세스 자체를 AI 중심으로 재설계해 경쟁력을 확보해야 한다"며 기업인들의 주도적인 역할과 정부 차원의 AI 전환 정책의 필요성을 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

