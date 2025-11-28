LG, 내년 상반기 자사주 전량 소각…2500억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 '기업가치 제고 계획 이행현황' 공시

지난 9월 절반 소각한 데 이은 잔여 소각

최소 배당성향 60%…중간배당 실시

구광모 미래 동력으로 낙점한 ABC 투자

자기자본이익률(ROE) 개선 전략 제시

광화문빌딩 매각 금액 활용 방안도 공개

ABC 사업 수익성 제고·포트폴리오 고도화

LG그룹은 28일 공시한 '기업가치 제고 계획 이행현황'을 통해 현재 보유 중인 자사주 전량을 내년 상반기까지 소각하겠다고 밝혔다.

서울 여의도 LG그룹 본사에서 직원들이 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자

해당 주는 302만9581주로, 금액으로 따지면 2500억원 규모다. 앞서 LG는 지난 9월 약 5000억원 규모의 자사주 중 절반을 소각했고 잔여 분량을 가지고 있었다. LG는 이 역시도 내년 상반기 안으로 소각해 기업가치를 제고하기로 결정했다. 자사주 소각은 기업이 취득한 자사주를 영구적으로 없애는 것으로, 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 증가시키는 효과가 있다. 이 때문에 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책 중 하나로 평가받는다.

LG는 배당정책 개선과 중간배당 실시도 모두 계획대로 이행됐다고 밝혔다. 최소 배당성향을 기존 50%에서 60%로 10%p 상향키로 한 계획에 따라 지난해 별도 조정 당기순이익 기준 배당성향 76%를 달성했고 지난 9월 보통주와 우선주 각각 1주당 1000원의 중간배당을 통해 총 약 1542억 원을 배당하며 연 2회 배당 정책을 안착했다.

또한 약 4000억원 규모(세후)의 광화문빌딩 매각 금액 활용 방향성도 공개했다. 구광모 LG 회장이 미래 성장동력으로 낙점한 ABC(인공지능, 바이오, 클린테크) 영역을 중심으로 미래준비를 위한 투자를 확대해 나갈 계획이다. 또 일부 금액은 주주환원 재원으로 탄력적으로 활용하는 안도 검토하기로 했다.

LG는 효율적 자원 배분과 주주환원 확대를 통해 '자기자본이익률(ROE) 2027년 8~10%라는 목표'도 유지할 계획이라고도 덧붙였다. 자기자본이익률은 당기순이익을 자본총계로 나눈 값으로 기업이 자기 자본을 통해 얼마만큼의 이익을 냈는지 보여주는 대표적인 수익성 지표다. 이를 위해 LG는 ABC 영역에서 성과 창출을 통한 수익성 제고를 포함해 계열사 사업 포트폴리오 고도화, 재무구조 효율화 등 중장기 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.





이어 임원 보수의 절차적 정당성을 확보하고 주주이익 보호에 대한 시장의 기대를 충족하기 위해 이사회 내에 보상위원회를 새로 설치하기로도 했다. 보상위원회는 총 3인으로 과반을 사외이사로 구성하고, 위원장 역시 사외이사로 선임하여 독립성과 객관성을 확보해 나갈 계획이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

