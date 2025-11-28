양주시, '2025 하반기 평생교육 관계자 역량강화 교육' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 최근 '2025 하반기 양주시 평생교육 관계자 역량강화 교육'을 성황리에 마쳤다.

양주시가 최근 '2025 하반기 양주시 평생교육 관계자 역량강화 교육'을 개최하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 교육은 지역 내 민간 혹은 공공영역에서 활동하는 평생교육 관계자들의 실무역량 강화를 목표로 마련됐으며, 관내 평생교육기관 실무자와 평생학습 매니저 등 20여 명이 참석했다.

이날 교육은 배화여자대학교 박성민 교수를 초청해 '평생학습 홍보 및 마케팅 전략'을 주제로 강연을 진행했다. 학습자의 참여를 효과적으로 유도할 수 있는 다양한 마케팅 기법을 공유하고, 향후 현장에서 적용 가능하도록 직접 학습자를 세분화하여 프로그램을 기획해보는 '타깃 마케팅'실습 기회도 제공했다.





AD

양주시 관계자는 "평생학습 관계자들이 현장에서 더욱 전문성을 발휘할 수 있도록 앞으로도 정기적인 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라며 "특히 변화하는 교육환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 다양한 주제의 교육을 마련해 지역 내 평생학습 기반을 더욱 탄탄히 구축해 가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>