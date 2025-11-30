덕성여대, ‘2025 커리어 콘서트’ 개최

학생 진로·취업 역량 강화 프로그램
덕성여자대학교 대학일자리본부는 지난 17일부터 21일까지 5일간 재학생들의 취업 역량 강화를 위해 총학생회와 공동으로 '2025 커리어 콘서트'를 진행했다고 30일 밝혔다.
이번 프로그램은 언론·미디어부터 UX(사용자경험)까지 다양한 분야에서 활동 중인 동문 멘토들이 각 분야의 취업 특강을 진행하는 방식으로 운영됐다.
특강은 ▲앵커·기자 ▲IT/인사 ▲코스메틱 상품 기획 ▲해외 취업·로스쿨 ▲기획·마케팅 ▲UX리서처 등의 직무로 구성됐다.
강연 후에는 멘토와의 질의응답 시간이 마련됐다.
덕성여대는 ▲특강 참석자 대상 간식 및 굿즈 제공 ▲사전 설문 이벤트를 통한 경품 지급 등으로 학생들의 만족도를 높였다.
글로벌융합대학 소속 한 한생은 "다양한 직무의 동문 선배들이 들려주는 얘기를 들을 수 있어 매우 유익했다"고 프로그램 참가 소감을 전했다.
지금 뜨는 뉴스
이호림 학생·인재개발처장은 "이번 프로그램이 다양한 분야의 취업을 준비하는 학생들에게 양질의 정보를 제공하고 자신감을 심어주는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>