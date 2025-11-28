본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

핀트, AI 투자 알고리즘 '미국 거버넌스' 부각

박형수기자

입력2025.11.28 10:00

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

인공지능(AI) 기반 간편투자 서비스 '핀트(fint)'를 운영하는 디셈버앤컴퍼니는 글로벌 증시 변동성이 확대되는 가운데 자사의 AI 투자 전략인 '미국 거버넌스'가 뛰어난 성과를 이어가고 있다고 28일 밝혔다.


최근 미국 국채 금리와 빅테크 주가의 급등락이 반복되며 시장의 불확실성이 커지고 있다. 일각에서는 AI 테마주의 과열 우려까지 제기되며 개인투자자의 혼란이 가중되는 상황이다. 고환율 기조가 장기화하고 통화가치 하락률이 주요국 대비 최상위권을 기록하면서, 달러 기반 자산에 대한 관심도 크게 높아지고 있다.


단기 이벤트성 등락에 흔들리지 않고 장기적으로 수익 구조를 확보할 수 있는 자산에 대한 수요가 커지며, 핀트의 '미국 거버넌스' 전략이 대안적 투자처로 주목받고 있다. 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 심층 분석해 탄탄하고 경영 안정성이 뛰어난 기업을 선정해 투자한다. 핀트의 자체 딥러닝 기술과 ESG 평가 스코어 체계를 통해 거버넌스 팩터가 우수하면서도 성장성이 기대되는 우량 종목을 선별하는 것이 특징이다.


미국 거버넌스 전략은 미국 상장주식 중 시가총액 상위 200개 대형주를 중심으로 구성되며, 기존의 광범위한 미국 주식 솔루션 대비 구조화된 포트폴리오를 제공한다. 이러한 운용 방식 덕분에 2022년 8월 이후 3년 이상 거의 모든 기간에서 S&P500을 상회하는 성과를 기록했다. 실제로 미국 거버넌스 전략은 지난 12일 기준 누적 수익률 136.1%로, 같은 기간 S&P500 상승률인 87.2%를 웃돌았다.


국내에서 판매 중인 미국주식 공모펀드와 비교해도 대부분의 기간에서 최상위권 성과를 유지하며 장기 투자 전략으로서의 알고리즘의 우수성을 입증하고 있다. 미국 거버넌스 전략은 미국 주식에 투자하는 동일 유형의 국내 공모펀드 대비 최근 3년 수익률이 상위 1%에 해당할 정도로 뛰어나다. 지배구조가 탄탄하고 장기 성장 가능성이 높은 우량주를 중심으로 선별해 포트폴리오를 구성한 것이 최근과 같은 불확실성 확대 국면에서도 꾸준한 수익률을 유지한 요인으로 평가된다.


디셈버앤컴퍼니 송인성 대표는 "변동성이 확대되는 시장 환경에서도 미국 거버넌스 전략이 일관된 기준 아래 여러 지표에서 우수한 성과를 이어가고 있다"고 설명했다. 이어 "미국 주식에 투자하려는 고객들의 니즈가 점차 세분화되며 핀트는 4차 산업 분야에 투자하는 '미국 넥스트 패러다임', '미국 거버넌스' 등 투자자 선택의 폭을 넓힐 수 있는 전략을 선보이고 있다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

핀트는 '투자, 쉽게, 알아서'라는 서비스 철학을 바탕으로 일반 투자자도 손쉽게 자산을 관리할 수 있도록 다양한 AI 투자 솔루션을 제공한다. 로보어드바이저(RA) 서비스 영역을 확장하고 있다. 주식, ETF, 채권, 연금저축, 개인형 퇴직연금(IRP), 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 다양한 영역에서 투자일임 및 자문 서비스를 제공한다. 최근 AI투자 운용금액 4200억원을 돌파했다.



핀트, AI 투자 알고리즘 '미국 거버넌스' 부각
AD



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기