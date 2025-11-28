본문 바로가기
현대차·기아, 첫 대규모 배터리 개발 거점 조성…1.2조 투자

오현길기자

입력2025.11.28 10:00

안성에 축구장 27개 부지 조성
고성능 리튬이온 배터리 셀 연구
"전동화 시장 선도할 핵심 동력"

현대자동차·기아가 경기도 안성에 1조2000억원을 투자해 현대차그룹 최초의 대규모 배터리 특화 연구개발 거점을 마련한다. 미래 전동화의 핵심 경쟁력인 배터리 개발 기술을 확보하고, 나아가 배터리 셀 제조 전 공정을 갖춰 배터리를 직접 생산하는 '내재화'의 발판이 될 전망이다.


현대차·기아는 28일 경기도 안성시 제5일반산업단지 내에서 '미래 모빌리티 배터리 안성 캠퍼스(이하 배터리 캠퍼스)'의 상량식을 개최했다. 양희원 현대차·기아 R&D(연구개발)본부장 사장과 김동욱 전략기획실장 부사장, 김창환 전동화에너지솔루션담당 부사장 등 회사 관계자와 김동연 경기도지사, 윤종군 안성시 국회의원, 김보라 안성시장 등 정부·지자체 관계자가 참석했다.


현대차·기아, 첫 대규모 배터리 개발 거점 조성…1.2조 투자 현대차·기아 미래 모빌리티 배터리 안성 캠퍼스 조감도. 현대차
배터리 캠퍼스는 축구장 27개에 달하는 부지 약 19만7000㎡에 연면적 약 11만1000㎡ 규모로 조성된다. 총 투자금액은 1조2000억원이며, 내년 말 준공을 목표로 공사를 진행하고 있다.


'전극-조립-활성화' 등 셀 제조 전 공정을 수행할 수 있는 첨단 설비를 갖춰, 배터리 혁신 기술의 적용 가능성과 품질, 안전성을 반복 검증할 계획이다. 셀 설계 기술뿐 아니라 공정 기술 및 차량 시스템과 연계된 통합 제어 기술을 직접 확보해, '소재-셀-모듈-팩-차량'으로 이어지는 전 주기 관점에서 배터리 성능과 안전성을 종합 검증하는 연구개발 체계를 내재화한다는 방침이다.


그동안 현대차·기아는 남양연구소와 의왕연구소 등에서 배터리 소재, 셀 설계 및 공정 기술에 대한 선행 연구를 수행해왔다. 기존 연구소가 셀·공정 기술의 초기 설계와 단위 공정에 대한 검증을 수행한다면, 배터리 캠퍼스는 실제 차량에 탑재할 수 있는 수준의 품질과 안전성을 연속적이고 종합적으로 검증, 고도화하는 역할을 맡는다.


아울러 현대차·기아는 연구개발 과정 전반에 데이터 해석 기술과 시험 자동화, 인공지능(AI) 기반 예측 모델을 적극 적용함으로써 배터리의 성능 및 안전성을 사전에 정밀하게 예측하는 디지털 검증 체계도 함께 구축할 계획이다. 전기차 특성에 최적화된 배터리를 개발하고, 배터리 셀과 차량을 연계한 빅데이터 분석을 통해 품질과 신뢰성을 높이는 등 전동화 경쟁력을 체계적으로 강화해 나간다는 복안이다.


현대차·기아는 배터리 캠퍼스에서 전기차, EREV(주행거리 연장형 전기차) 등 차세대 전동화 차량에 탑재될 고성능 리튬이온 배터리 셀을 중심으로 연구를 수행하고, 향후 시장과 기술 트렌드에 맞춰 다양한 형태와 소재로 연구개발 범위를 확대할 예정이다.


로보틱스·미래항공 모빌리티(AAM)을 비롯해 다양한 미래 모빌리티 분야에서 배터리 수요가 급증할 것으로 예상되는 가운데, 차량용 배터리 개발 과정에서 축적한 노하우를 토대로 미래 신사업 전반에 확장 가능한 기술 대응 역량을 강화한다.


배터리 캠퍼스는 울산 수소연료전지 공장과 화성 기아 PBV(차량 그 이상의 플랫폼) 전용 공장에 이어 추진되는 세 번째 대규모 국내 투자 프로젝트다. 현대차그룹이 앞서 발표한 125조2000억원 규모 국내 투자 전략을 전동화·배터리 R&D 분야에서 구체화했다는 의미도 담고 있다.


현대차·기아, 첫 대규모 배터리 개발 거점 조성…1.2조 투자 연합뉴스

현대차·기아는 배터리 캠퍼스를 중심으로 'K-배터리 생태계'를 확장해 전동화 산업의 질적 성장을 견인하는 동시에 배터리 핵심 인재 양성을 통해 국가 미래 경쟁력 제고에 힘을 보탠다는 목표다. 특히 배터리 캠퍼스를 통해 확보한 다양한 데이터를 기반으로 K-배터리 기업들과 협력 기회를 더욱 넓혀 대한민국이 글로벌 배터리 혁신의 거점으로 재도약하는데 촉매 역할을 담당할 계획이다.


이날 행사에서 현대차·기아는 경기도, 안성시, 경기주택도시공사, 윤종군 국회의원과 업무협약(MOU)도 체결됐다. 각 기관은 긴밀한 협력을 통해 배터리 캠퍼스를 지역 2차전지 산업 발전을 이끄는 차세대 배터리 허브로 육성한다는 계획이다.


양희원 현대차·기아 R&D본부장 사장은 "배터리 캠퍼스는 국내 배터리 생태계를 유기적으로 연결함으로써 산업 간 협업과 기술 고도화를 촉진하는 출발점이 될 것"이라며 "기업 경쟁력의 차원을 넘어 국가 경쟁력을 강화하고 글로벌 전동화 시장을 선도해 나가는 핵심 동력이 될 것이라 확신한다"고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

