YBM넷, 연말 취준생 대상 '전 강의 무한패스' 운영

YBM넷은 연말 취업 준비생을 대상으로 무제한 학습 프로그램인 '전 강의 무한패스'를 운영한다고 28일 밝혔다.

'전 강의 무한패스'는 수강 기간 제한 없이 개인 스케줄에 맞춰 원하는 강의를 자유롭게 선택해 들을 수 있다. 토익, 토익스피킹, 수험영어 등 영역별·수준별 강의를 제공한다.

수강 기간은 6개월(180일)과 12개월(365일) 중 하나를 선택할 수 있다. ▲박혜원 ▲미친토익 ▲두남자토익 ▲김소영 ▲김엘라 ▲토익스피킹 ▲수험영어 등 YBM 강사진의 다양한 강의가 포함돼 학습자 맞춤형 학습 설계가 가능하도록 했다.

인공지능(AI) 학습 도우미 '와이봇'을 통해 1:1 실시간 질의응답이 가능하며, 실전 능력을 키울 수 있는 실전 모의고사를 제공한다.





YBM인강 관계자는 "연말은 누군가에게는 설레는 시기이지만, 취업준비생에게는 학습 흐름이 쉽게 흔들릴 수 있는 때이기도 하다"며 "'전 강의 무한패스'는 연말처럼 약속이 많아 학습 패턴이 불규칙해질 때도 부담 없이 학습을 이어갈 수 있도록 구성된 프로그램"이라고 했다.





