본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"자본시장 큰 변곡점…추진력 이어가야" 서유석, 밸류업 성과로 연임 도전

박형수기자

유현석기자

입력2025.12.01 07:00

시계아이콘02분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

금융투자협회장 후보 인터뷰
③서유석 금융투자협회장
코리아 디스카운트 해소 '본격화'가 최대 성과
"대형·중소형 균형 성장… 미래시장 기반 완성할 것"

금융투자협회장 연임 도전에 나선 서유석 회장이 자본시장 밸류업 성공과 기업금융 경쟁력 강화 성과를 강조하며 '연속성'을 통한 업계 현안 해결 적임자임을 피력했다.


서 회장은 최근 아시아경제와의 인터뷰에서 "자본시장이 큰 변곡점을 맞고 있는 지금이 골든타임"이라며 "지난 3년간 만들어놓은 변화의 흐름을 끊지 않고 완성하는 것이 연임에 나선 이유"라고 말했다. 지난 3년간 협회장으로서 쌓아 올린 네트워크에 정책 추진력을 더해 각종 제도의 결실을 직접 챙겨 마무리하겠다는 것이 서 회장의 의지다.


서 회장은 지난 3년을 돌아보며 가장 보람 있는 성과로 '코리아 디스카운트 해소 흐름의 본격화'를 꼽았다. 그는 "협회는 꾸준하게 국내 상장사가 정당한 평가를 받는 시장을 만들자고 제안했다"며 "정부도 마침 마켓프렌들리 정책을 잇달아 추진했다"고 말했다.


서 회장은 "이사의 주주 충실 의무 강화 등 핵심 밸류업 정책이 신속하게 제도로 정착하고 있다"며 "제도 개선과 시장 반응이 맞물리면서 한국 자본시장은 큰 변곡점을 맞았다"고 강조했다.


이어 "지난 3년 임기 중 가장 아쉬웠던 점은 중소형 증권사의 성장 경로를 제대로 열어주지 못한 것"이라고 털어놓았다. 그는 "대형 종합금융투자사업자는 발행어음·종합투자계좌(IMA) 등 새로운 사업 기회를 확보하며 한단계 더 도약했다"면서도 "중소형 증권사는 구조적 한계로 인해 자금 조달조차 어려운 상황"이라고 설명했다.


"자본시장 큰 변곡점…추진력 이어가야" 서유석, 밸류업 성과로 연임 도전
AD


"대관 네트워크 구축… 새 협회장 오면 2년 걸린다"

서 회장은 "협회장을 하면서 부족한 대관 경험을 보완하기 위해 부단히 노력했다"며 "감독 당국, 정부, 국회, 유관기관과 긴밀한 네트워크를 직접 구축했다"고 자신했다. 아울러 "네트워크는 하루아침에 만들어지지 않는다"며 "새로운 협회장이 온다면 적응하는 데 최소 2년은 걸린다"고 예상했다.


그는 "자본시장은 변하는 중이고, 정부는 마켓프렌들리 정책을 계속 내놓고 있다"며 "지금이 골든타임이기 때문에 협회가 정책을 서포트하고, 당국과 현안을 조율해야 할 시점"이라고 말했다.


국고채 과징금 문제 해결, 법인 지급결제 추진, 업계별 단기 현안 조정 등에 대해 제때 업계의 목소리를 대변할 수 있는 적임자로 서 회장 자신을 꼽았다. 그는 "이런 사안은 지금 속도를 늦추면 다시 추진력이 떨어진다"고 강조했다.


서 회장은 연임에 성공하면 중소형 증권사의 '미드마켓(Mid-Market) 금융 생태계' 구축을 1순위 과제로 삼겠다고 했다. 그는 "대기업에 밸류체인이 있는 것처럼 대형 증권사가 커버하지 못하는 영역을 중소형 증권사가 맡아야 시장이 제대로 굴러간다"고 설명했다.


그러면서 중기특화 증권사 대상을 확대할 수 있도록 노력한다는 구상도 밝혔다. 중기특화 증권사로 선정될 경우 순자본비율(NCR) 혜택이 적용된다. 이를 통해 자금조달을 용이하게 해 중소형 증권사의 성장을 지원한다는 계획이다. 또한 어려움을 겪고 있는 부동산 신탁사를 위해서 노후주택 재건축 사업에 참여할 수 있는 방안을 강구할 예정이다.


서 회장은 현장에서 "투자자 보호 강화라는 문구가 때때로 역효과를 불러온다"고 지적했다. 그는 "절차가 지나치게 복잡해지면 투자자는 창구 대신 상장지수펀드(ETF) 같은 간편한 상품으로 이동한다"며 "복잡한 구조의 ETF도 많기 때문에 투자자가 다 이해한다고 단정할 수 없다"고 말했다.


그는 금융 상품 제조 단계에서 고객 유형별 적합성 기준을 강화하되 정형화된 상품에 대한 판매 절차는 대폭 간소화해야 한다고 주장했다. 투자자 경험을 해치지 않으면서 실질적인 보호 체계를 유지할 수 있는 제도 개선을 요구했다. 또한 공모펀드 부진을 극복하기 위해 공모펀드 상장 클래스 확대, 판매 절차 간소화 등이 '필수 과제'라고 강조했다.


"디지털 자산 생태계, 이제 시작"

앞으로 금융투자업계를 관통할 거대한 축은 디지털 자산 생태계가 될 것이라고 서 회장은 전망했다. 국회 통과를 앞둔 토큰증권(STO) 법안, 가상자산 현물 ETF 논의 등은 아직 시작 단계에 불과하다고 판단했다.


서 회장은 "디지털 자산 시장은 결국 금융투자업자가 중심이 돼야 한다"며 "전통자산·대체자산·디지털자산이 혼재하는 시대가 오고 있다"고 분석했다. 그는 "생태계를 누가 설계하고 감독당국과 논의하며 시장과 연결하느냐가 중요하다"며 "그 역할을 협회가 하고 있다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

마지막으로 서 회장은 다음 3년 전략을 "업계 균형 성장과 미래시장 기반 구축"으로 정리했다. 그는 "대형사만 커지고 중소형사가 정체되면 시장은 기형적일 수밖에 없다"며 "균형 있게 성장하는 구조를 만드는 것이 남은 과제"라고 말했다. 그는 "그 기반을 이제야 다져놓은 만큼 금융투자업계가 이 기회를 놓치지 않도록 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 다짐했다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기