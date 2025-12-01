"자본시장 큰 변곡점…추진력 이어가야" 서유석, 밸류업 성과로 연임 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융투자협회장 후보 인터뷰

③서유석 금융투자협회장

코리아 디스카운트 해소 '본격화'가 최대 성과

"대형·중소형 균형 성장… 미래시장 기반 완성할 것"

금융투자협회장 연임 도전에 나선 서유석 회장이 자본시장 밸류업 성공과 기업금융 경쟁력 강화 성과를 강조하며 '연속성'을 통한 업계 현안 해결 적임자임을 피력했다.

서 회장은 최근 아시아경제와의 인터뷰에서 "자본시장이 큰 변곡점을 맞고 있는 지금이 골든타임"이라며 "지난 3년간 만들어놓은 변화의 흐름을 끊지 않고 완성하는 것이 연임에 나선 이유"라고 말했다. 지난 3년간 협회장으로서 쌓아 올린 네트워크에 정책 추진력을 더해 각종 제도의 결실을 직접 챙겨 마무리하겠다는 것이 서 회장의 의지다.

서 회장은 지난 3년을 돌아보며 가장 보람 있는 성과로 '코리아 디스카운트 해소 흐름의 본격화'를 꼽았다. 그는 "협회는 꾸준하게 국내 상장사가 정당한 평가를 받는 시장을 만들자고 제안했다"며 "정부도 마침 마켓프렌들리 정책을 잇달아 추진했다"고 말했다.

서 회장은 "이사의 주주 충실 의무 강화 등 핵심 밸류업 정책이 신속하게 제도로 정착하고 있다"며 "제도 개선과 시장 반응이 맞물리면서 한국 자본시장은 큰 변곡점을 맞았다"고 강조했다.

이어 "지난 3년 임기 중 가장 아쉬웠던 점은 중소형 증권사의 성장 경로를 제대로 열어주지 못한 것"이라고 털어놓았다. 그는 "대형 종합금융투자사업자는 발행어음·종합투자계좌(IMA) 등 새로운 사업 기회를 확보하며 한단계 더 도약했다"면서도 "중소형 증권사는 구조적 한계로 인해 자금 조달조차 어려운 상황"이라고 설명했다.

AD

"대관 네트워크 구축… 새 협회장 오면 2년 걸린다"

서 회장은 "협회장을 하면서 부족한 대관 경험을 보완하기 위해 부단히 노력했다"며 "감독 당국, 정부, 국회, 유관기관과 긴밀한 네트워크를 직접 구축했다"고 자신했다. 아울러 "네트워크는 하루아침에 만들어지지 않는다"며 "새로운 협회장이 온다면 적응하는 데 최소 2년은 걸린다"고 예상했다.

그는 "자본시장은 변하는 중이고, 정부는 마켓프렌들리 정책을 계속 내놓고 있다"며 "지금이 골든타임이기 때문에 협회가 정책을 서포트하고, 당국과 현안을 조율해야 할 시점"이라고 말했다.

국고채 과징금 문제 해결, 법인 지급결제 추진, 업계별 단기 현안 조정 등에 대해 제때 업계의 목소리를 대변할 수 있는 적임자로 서 회장 자신을 꼽았다. 그는 "이런 사안은 지금 속도를 늦추면 다시 추진력이 떨어진다"고 강조했다.

서 회장은 연임에 성공하면 중소형 증권사의 '미드마켓(Mid-Market) 금융 생태계' 구축을 1순위 과제로 삼겠다고 했다. 그는 "대기업에 밸류체인이 있는 것처럼 대형 증권사가 커버하지 못하는 영역을 중소형 증권사가 맡아야 시장이 제대로 굴러간다"고 설명했다.

그러면서 중기특화 증권사 대상을 확대할 수 있도록 노력한다는 구상도 밝혔다. 중기특화 증권사로 선정될 경우 순자본비율(NCR) 혜택이 적용된다. 이를 통해 자금조달을 용이하게 해 중소형 증권사의 성장을 지원한다는 계획이다. 또한 어려움을 겪고 있는 부동산 신탁사를 위해서 노후주택 재건축 사업에 참여할 수 있는 방안을 강구할 예정이다.

서 회장은 현장에서 "투자자 보호 강화라는 문구가 때때로 역효과를 불러온다"고 지적했다. 그는 "절차가 지나치게 복잡해지면 투자자는 창구 대신 상장지수펀드(ETF) 같은 간편한 상품으로 이동한다"며 "복잡한 구조의 ETF도 많기 때문에 투자자가 다 이해한다고 단정할 수 없다"고 말했다.

그는 금융 상품 제조 단계에서 고객 유형별 적합성 기준을 강화하되 정형화된 상품에 대한 판매 절차는 대폭 간소화해야 한다고 주장했다. 투자자 경험을 해치지 않으면서 실질적인 보호 체계를 유지할 수 있는 제도 개선을 요구했다. 또한 공모펀드 부진을 극복하기 위해 공모펀드 상장 클래스 확대, 판매 절차 간소화 등이 '필수 과제'라고 강조했다.

"디지털 자산 생태계, 이제 시작"

앞으로 금융투자업계를 관통할 거대한 축은 디지털 자산 생태계가 될 것이라고 서 회장은 전망했다. 국회 통과를 앞둔 토큰증권(STO) 법안, 가상자산 현물 ETF 논의 등은 아직 시작 단계에 불과하다고 판단했다.

서 회장은 "디지털 자산 시장은 결국 금융투자업자가 중심이 돼야 한다"며 "전통자산·대체자산·디지털자산이 혼재하는 시대가 오고 있다"고 분석했다. 그는 "생태계를 누가 설계하고 감독당국과 논의하며 시장과 연결하느냐가 중요하다"며 "그 역할을 협회가 하고 있다"고 강조했다.





AD

마지막으로 서 회장은 다음 3년 전략을 "업계 균형 성장과 미래시장 기반 구축"으로 정리했다. 그는 "대형사만 커지고 중소형사가 정체되면 시장은 기형적일 수밖에 없다"며 "균형 있게 성장하는 구조를 만드는 것이 남은 과제"라고 말했다. 그는 "그 기반을 이제야 다져놓은 만큼 금융투자업계가 이 기회를 놓치지 않도록 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 다짐했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>