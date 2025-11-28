카카오페이, 19회 자금세탁방지의날 금융위원장 기관표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2021년 전자금융업계 첫 수상 후 두 번째

업계 첫 자금세탁방지 내부통제 시스템 구축

금융정보분석원 평가 매년 업계 1위 유지



카카오페이는 28일 열린 '제19회 자금세탁방지의 날' 기념행사에서 자금세탁방지(AML) 유공 기관으로 금융위원장 기관 표창을 수상했다고 밝혔다. 카카오페이가 표창을 받은 건 2021년 전자금융업계 최초 수상 이후 두번째다.

카카오페이는 사업 초기부터 AML 업무의 중요성을 인지하고 전자금융업권에 AML이 의무 도입된 2019년부터 업계 최초로 AML 내부통제 시스템을 구축했다.

특히 기업이 직면할 수 있는 고유위험과 운영위험을 체계적으로 식별·평가·통제·모니터링하는 위험 기반 접근법(RBA)에 입각한 관리 체계를 마련했다.업무 전반의 위험을 효과적으로 관리하는 전사적 내부통제 시스템을 갖췄다.

그 결과 금융정보분석원이 주관하는 AML 제도 이행 평가에서 제도 도입 첫해부터 현재까지 매년 업계 1위를 유지했다.

빠르게 바뀌는 금융 환경과 새로운 자금세탁 위협에 대응하기 위해 다양한 신기술을 반영한 모니터링 시스템을 도입하며 시스템을 고도화하고 있다.

카카오페이는 자사 구축·운영 경험을 통해 업계 동반 성장에 기여하고 있다. 금융감독원·금융정보분석원 등과 긴밀히 소통하며 제도 개선에 협력 중이다. 업권 간담회·교육 프로그램 등 우수 사례 발표와 강연을 했다. AML 시스템 구축 역량이 부족한 중소·신규 업체들에 가이드라인과 업무 자료를 공유했다.

올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 주관 국제 민관 전문가 포럼에도 업계 대표로 참석했다. 자금 이체 관련 핵심 국제 기준 '권고16' 개정안에 대한 전자금융업자의 관점과 의견을 제시했다.





카카오페이 관계자는 "전자금융업계에 AML 제도가 연착륙하고 상향 평준화되는 데 기여한 공로를 인정받아 영광"이라며 "전 국민 생활 금융 플랫폼으로서 앞으로도 투명한 금융 거래를 선도하고 건전한 자금세탁방지 생태계를 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

