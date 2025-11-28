IBK證, 부동산 담은 AI 자산진단 MTS 서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞춤 단지 찾기·아파트 비교 등

금융·부동산 자산 통합관리 맞춤형 솔루션

IBK투자증권이 금융은 물론 자산가들의 핵심 투자자산인 부동산을 아우르는 인공지능(AI) 기반 자산 진단 서비스를 선보였다.

IBK투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 'IBKS 윙스'에 AI 자산 진단 서비스를 탑재했다고 28일 밝혔다.

AI 자산 진단 서비스는 크게 ▲금융자산 AI 진단 ▲AI 처방 ▲AI 테마 포트폴리오 ▲AI 부동산 정보 네 가지 기능을 통해 금융 자산과 부동산 자산을 분석해주고 맞춤형 솔루션까지 제공한다.

먼저 AI 부동산 정보에는 매매, 전·월세, 선호 지역, 환경 등 다양한 조건을 반영한 부동산 검색 기능과 가격·변동률·거래량 등 8개 지표 기반 랭킹 등 '맞춤 단지 찾기', 실거래가와 단지 특성 등 주요 정보 비교를 넘어 생성형 AI가 미래 가치를 예측하고 인사이트를 제공하는 '아파트 단지 비교' 서비스를 도입했다.

금융자산 역시 생성형 AI가 보유종목과 자산 분포를 분석해서 한 눈에 편중 여부를 알 수 있으며, 투자성향과 시장 상황을 분석해 맞춤 포트폴리오를 제안하고 위기 대응력과 수익률을 비교해준다.

아울러 1억 만들기, 내 집 마련, 은퇴자금 마련 등 투자목표와 성향에 맞는 단계별 포트폴리오를 설계·제안해주는 AI 테마 포트폴리오도 있다.





IBK투자증권 관계자는 "AI 자산진단 서비스는 MTS를 통해 금융과 부동산 자산을 함께 관리할 수 있다"며 "앞으로도 AI 시대에 걸맞은 서비스를 고도화해 나가겠다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

