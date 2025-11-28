삼성중공업·재료연구원, '조선해양 소재 기술 자립' 공동 연구센터 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원시에 재료 혁신 연구센터 개소

LNG화물창·신형 원자로 소재 개발 집중

대기업-국가연구기관 협력…"생태계 강화"

삼성중공업과 한국재료연구원(KIMS)이 조선·해양 분야 핵심 소재 기술 확보를 위해 공동연구센터를 설립한다.

삼성중공업은 28일 경남 창원시 한국재료연구원 내에 'KIMS-삼성중공업 재료혁신연구센터' 현판식을 갖고 공동 연구를 시작한다고 밝혔다. 행사에는 최성안 삼성중공업 대표 부회장, 최철진 한국재료연구원 원장, 김영식 국가과학기술연구회 이사장 등이 참석했다.

지난 2월 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장(왼쪽)과 최철진 한국재료연구원 원장이 업무협약 체결식 기념 촬영을 하고 있다. 삼성중공업

이번 연구센터는 양측이 지난 2월 체결한 업무협약의 후속 조치로, 미래 조선·해양 산업의 경쟁력을 좌우할 핵심 소재 분야에서 협력을 체계화하기 위해 마련됐다. 삼성중공업은 생산 현장에서 필요한 기술을 발굴하고 실증을 책임진다. 한국재료연구원은 기반 기술 개발과 신뢰성 평가를 수행하는 방식으로 역할을 분담한다.

양측은 우선 ▲삼성중공업 자체 'KC-2C' 액화천연가스(LNG) 화물창 소재 ▲초 극저온 소재 ▲용융염원자로(MSR)용 소재·제조기술 개발 등 세 분야에 역량을 집중하기로 했다. 연구센터는 양 기관의 핵심 인프라와 전문 인력을 연계해 조선·해양 소재 기술의 허브로 육성될 계획이다.





삼성중공업 관계자는 "재료혁신 연구센터는 액화수소 운반선 등 미래 친환경 선박의 소재 기술 자립에 핵심 역할을 할 것"이라며 "국내 조선·해양 소재와 부품 산업 생태계 강화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

