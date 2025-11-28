BTS 정국, K팝 가수 최초 스포티파이 누적 100억회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단(BTS) 정국이 솔로곡으로 스포티파이에서 누적 재생 수 100억회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 28일 밝혔다.

스포티파이에 따르면 정국이 본인 명의로 발표한 솔로곡의 누적 스트리밍 수는 25일 기준 100억회를 넘어섰다. 한국 솔로 가수로는 최초 기록이다.

정국의 첫 솔로 앨범 '골든'은 2023년 11월 발매 이후 64억회 이상 재생됐고, 수록곡 전곡이 1억 스트리밍을 넘겼다.

솔로 싱글 '세븐'은 공개 첫날 1599만5378회 재생되며 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 1위에 올랐다. K팝 솔로곡 중 발표 첫날 가장 많이 재생된 곡이며, '2023년 여름 가장 많이 스트리밍된 곡'(글로벌 기준) 차트에서 3위를 기록했다. 이 곡은 한국 가수 단일곡 최초로 누적 26억회 재생을 돌파했다.





'스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You), 찰리 푸스와의 협업곡 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right), 솔로 싱글 '3D'는 각각 13억·11억·10억회 누적 스트리밍을 기록했다. 10억회 이상 스트리밍된 곡만 4곡을 보유한 사례 역시 K팝 솔로 가수 가운데 가장 많다.





