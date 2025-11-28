KB캐피탈, 맘스터치와 취약계층 아동돌봄 기부금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외식·문화체험 지원…정서·문화격차 완화

KB캐피탈은 맘스터치앤컴퍼니(맘스터치)와 함께 취약계층 아동 외식·문화체험 지원 기부금 7000만원을 서울 관악구지역아동센터연합회에 전달했다고 28일 밝혔다.

27일 서울 관악구 지역아동센터연합회에서 KB캐피탈과 맘스터치가 7000만원의 기부금을 전달했다. 왼쪽부터 문혜숙 KB캐피탈 전무, 김연일 맘스터치 상무, 김성식 연합회장. KB캐피탈

기부는 두 회사가 같은 금액을 출연하는 매칭 그랜트 방식으로 했다. 기부금은 연합회 내 25개 지역아동센터 아동들을 위해 사용될 예정이다.

각 센터에선 기부금을 활용해 아동들이 또래와의 유대감 형성과 다양한 사회적 경험을 하도록 다음 달부터 4개월간 월 1회 햄버거 데이를 진행할 방침이다. 영화 관람 등 단체 문화 활동도 지원할 계획이다.





빈중일 KB캐피탈 대표이사는 "아이들이 움츠러들지 않도록 즐거운 외식 경험과 문화 체험 기회를 제공하는 뜻깊은 사업"이라며 "앞으로도 미래 세대 주역들이 밝고 건강하게 자라도록 지원하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

