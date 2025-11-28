청양군 '농어촌기본소득'으로 인구 5만 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농어촌기본소득 시범사업 전입 증가 전망…도시·정주전략 전면 재설계



충남 청양군이 '2040 군기본계획'에 농어촌기본소득 시범지역 선정을 반영하며 인구 유입 기반 강화에 나섰다.

군은 2026년 기본소득 시행 이후 전입 증가와 생활권 활성화가 동시에 나타날 것으로 예상되면서 인구 5만 목표에 맞춘 공간 전략과 생활SOC 확충 계획을 전면적으로 재구성한다.

특히 농어촌기본소득 시범사업으로 전입 수요 증가와 정주환경 변화가 군 기본계획 전반에 중요한 변수로 작용하고 있다.

28일 군에 따르면 농어촌기본소득 지급이 농촌 생활 안정성을 높이고 청년·가구 단위 전입을 촉진할 것으로 전망된다.

이에 군은 기본계획 단계부터 예상되는 인구구조 변화를 분석해 도시공간 구상과 정주전략에 적극 반영할 방침이다.

이번 군기본계획은 농촌형 정주 기반 강화, 지역 간 균형발전, 기초생활 인프라 확충을 핵심 축으로 설계됐다.

군민계획단 48명, 전문가 자문, 행정 협의를 거쳐 미래상도 '풍요로운 자족도시, 충남의 행복·청정마루 청양'으로 확정했다.

또 인구 감소 시대에 대응하기 위해 2040년 상주인구 5만 명이라는 목표를 제시하고, 주택·교통·환경·SOC 등 도시지표도 마련했다.

군은 기본소득 시행 후 나타날 변화를 ▲청년 귀촌·창업 증가 ▲고령·취약계층 정주 유지 ▲신규 전입가구 확대 ▲비주택 거주자의 주거 정착 ▲도시민 중장기 체류 증가 등으로 전망했다. 이러한 전입 효과는 인구 5만 명 실현의 핵심 동력으로 분석된다.

이에 따라 기존 공간 구조도 1도심(청양읍)1지역 중심(정산면)3지구 중심 체계로 재편했다.

정산 생활권은 산업·상업 기능을 강화하고, 청양읍은 행정·문화·교육 기능을 고도화한다. 면 지역은 농촌 정주권 유지와 정착인구 지원을 중심으로 콤팩트·네트워크형 생활권을 구축한다.

군은 기본소득 정책이 주민 생활 변화로 이어지도록 10개 분야별 실행 전략도 담았다.

주요 내용은 ▲귀농·전입 증가 대비 맞춤형 주거지 공급 ▲농특산물 가공·유통 기반 강화 ▲기본소득 수혜자 중심의 교육·복지 프로그램 확대 ▲귀농·귀촌 농업 정착 지원 ▲생활·체류 인구 확대에 따른 교통·SOC 확충 등이다.

이를 위해 군은 공청회, 부서 협의, 충남도 협의, 국토계획평가, 도 도시계획위원회 심의를 거쳐 2026년 12월 최종 공고를 목표로 하고 있다.





김돈곤 군수는 "기본소득 시행으로 전입 증가가 예상되는 만큼 주거·교육·보육·일자리·문화 인프라를 단계적으로 확충해 인구 유입을 실제 정착으로 연결하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

