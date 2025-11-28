하나은행, 서울시광역치매센터와 시니어 지원 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

치매 교육 및 인식 개선

단계별 금융지원 등

하나은행이 27일 하나더넥스트 을지로 라운지에서 서울특별시광역치매센터와 '치매관리사업 활성화 및 시니어 맞춤 치매안심금융 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

하나은행의 금융 인프라와 서울특별시광역치매센터의 치매관리사업 노하우가 바탕이 된 이번 협약은 시니어를 위한 치매교육 및 인식개선과 치매 단계별 금융지원을 통해 치매 친화적 금융문화를 조성하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 양 기관은 치매교육 및 인식개선, 치매환자 및 가족의 금융업무·자산관리 지원, 치매관련 업무 역량 강화 및 종사자 간 상호이해를 위한 교류, 치매 인식개선을 위한 협업 사업 발굴 등을 적극 추진할 계획이다.

이날 협약식에 참석한 김영훈 하나은행 자산관리그룹 부행장(사진 왼쪽)과 이동영 서울특별시광역치매센터장(사진 오른쪽)이 ‘치매극복선도기업’ 현판을 전달하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

AD

특히 하나은행과 서울특별시광역치매센터는 기억친구 리더 양성과정 운영, 인지 건강·금융보호 프로그램 공동기획, 영업점·라운지 기반 치매안심 금융상담, 의료·복지기관 연계 캠페인 등 '시니어 맞춤 치매안심금융 서비스'를 단계적으로 확대할 예정이다. 기억친구란 치매환자와 가족을 도와주기 위해 자발적으로 참여하는 시민으로, 기억친구 리더란 치매관련 지식과 경험을 지역, 직장, 학교 등에서 주변 사람들에게 전달해 '기억친구'를 양성할 수 있는 일반 시민 강사를 말한다.





AD

하나은행 관계자는 "하나더넥스트를 통해 시니어의 기억과 일상을 지켜주는 '생활금융 동반자'를 목표로 치매안심금융 모델을 지속 확대하겠다"며 "앞으로도 하나은행은 지역사회 치매 환자와 가족의 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>