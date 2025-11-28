"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WSJ 보도에 日정부 공식적으로 반박

美, 중일 갈등 확산에 우려 표명

도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리에게 '대만 문제로 중국을 자극하지 말라'고 조언했다는 미국 월스트리트저널(WSJ) 보도에 대해 일본 정부가 공식적으로 사실이 아니라고 부인하며 진화에 나섰다.

지난 10월28일 도쿄 영빈관에서 양자 정상회담에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 모습. UPI연합뉴스

일본 정부 대변인 기하라 미노루 관방장관은 27일 오후 기자회견에서 WSJ의 관련 보도에 대해 "트럼프 대통령이 대만 주권 문제와 관련해 중국 정부를 도발하지 말라고 조언했다는 기술이 있으나 그러한 사실은 없다"고 선을 그었다. 해당 보도 철회를 요청할 것인지와 관련해서는 "사실이 없기 때문에 WSJ 측에 의사 표시를 했다"고 덧붙였다.

기하라 장관은 오전 브리핑에서는 외교적 관례를 이유로 구체적 언급을 피했지만 국내외 문의가 잇따르자 오후 브리핑에서 보도 내용을 정면으로 부정했다. 그는 "많은 조회(문의)가 있어서 (기사내용이) 사실이 아니라는 점을 명확히 할 필요가 있다고 판단했다"고 설명했다.

앞서 WSJ은 26일(현지시간) 미·일 정부 관계자 발언을 인용해 트럼프 대통령이 다카이치 총리와의 통화에서 대만 관련 발언 수위를 낮출 필요가 있다고 언급했다고 보도했다. 반면 일본 정부 관계자는 NHK에 "사태 진정을 위해 협력해 가자는 뉘앙스의 이야기는 있었지만 자제를 요구한 것은 아니다"고 반박했다.

교도통신도 트럼프 대통령이 중국과 일본 간 갈등 고조에 우려를 표하며 관리 필요성을 언급했지만 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 철회는 요구하지 않은 것으로 알려졌다고 전했다. 통신은 "중일 갈등이 미국까지 연루되는 외교 현안으로 번지는 상황에서 트럼프 대통령이 무역 협상을 중시해 중일 간 긴장이 미중 관계에 영향을 미칠 것을 경계하는 것으로 보인다"라고 분석했다.

트럼프 대통령은 최근 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 총리와 잇따라 통화하며 상황 파악에 나선 것으로 전해졌다. 일본 내에서는 미국이 동맹인 일본을 지지한다는 입장을 명확히 하지 않자 불안감이 확산하고 있다는 관측도 나온다.





한편 기하라 장관은 중국 측이 일본에 있는 자국민을 대상으로 안전 유의를 당부한 조치에 대해 "일일이 논평하지 않겠다"며 "앞으로도 사실관계에 반하는 중국 주장에는 반론을 제기하며 상황을 주시하겠다"고 밝혔다.





