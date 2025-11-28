엔믹스, 첫 콘서트 기념 성수 팝업 오픈

그룹 엔믹스(NMIXX)가 데뷔 첫 단독 콘서트 개최를 기념해 팝업 스토어를 운영한다고 JYP엔터테인먼트가 28일 밝혔다.
팝업 스토어는 이날부터 다음 달 7일까지 서울 성수동 스테이지 엑스 성수 52에서 열리며, 첫 번째 월드투어와 동일한 '에피소드 1: 제로 프론티어'(NMIXX POP-UP STORE)를 콘셉트로 구성했다. 우주와 바닷속을 오가는 세계관과 별자리 모티프를 활용한 콘서트 콘셉트를 공간에 구현했다.
현장에서는 멤버 상징 동물 캐릭터 '믹스피'(MIXXFFY) 관련 MD를 포함해 20종 상품을 선보인다. 1층에는 콘서트 분위기를 체험할 수 있는 포토존과 믹스피 소개 공간을, 2층에는 포근한 꿈속 침실 콘셉트의 공간을 마련했다. 퀴즈를 통해 '나와 운명이 교차하는 멤버'를 찾는 게임 스폿, 메시지 존, MD 전시도 구성했다.
한편 엔믹스는 29~30일 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 첫 월드투어의 포문을 연다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
