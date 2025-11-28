[오늘의신상]커피앳웍스, 연말 한정판 '스윗 홀리데이 블렌드'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SPC그룹이 운영하는 스페셜티 커피 브랜드 커피앳웍스가 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 한정판 '스윗 홀리데이 블렌드(SWEET HOLIDAY BLEND)'를 선보인다고 28일 밝혔다.

신제품은 달콤한 풍미의 케냐 원두를 베이스로 화사한 에티오피아 원두와 과일 향미가 풍부한 콜롬비아 원두를 블렌딩해 즐겁고 유쾌한 연말 분위기에 어울리는 다채로운 맛을 구현했다. 오렌지필의 상큼한 아로마와 캐러멜의 부드러운 단맛이 조화를 이루며, 티트리의 청량한 여운을 느낄 수 있다.

스윗 홀리데이 블렌드는 커피앳웍스 전 매장에서 에스프레소 베이스 커피와 브루잉 커피로 즐길 수 있으며, 드립백과 원두(100g, 200g) 형태로도 구매할 수 있다. 드립백과 원두 제품은 커피앳웍스 공식 홈페이지와 네이버 스마트 스토어에서 판매한다.





커피앳웍스는 신제품 출시를 기념해 12월 말까지 조각 케이크 구매 시 2000원을 추가하면 스윗 홀리데이 블렌드 브루잉 커피를 제공하는 프로모션을 진행한다. 또한 12월 한 달간 매장에서 신제품 원두 구매 시 10% 할인 혜택도 제공한다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

