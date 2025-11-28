애큐온캐피탈, 노동부 주관 일·생활 균형 우수기업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시차 출퇴근, PC오프 등 정시퇴근 문화정착

집중휴가 제도 운영…출산 실손보험 지원

애큐온캐피탈은 고용노동부 주관 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

왼쪽부터 이혁수 애큐온캐피탈 경영전략부문장, 서혜인 인재혁신팀 매니저, 이광득 선임매니저가 '2025 일·생활 균형 우수기업' 상장과 트로피를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 애큐온캐피탈

대한민국 일·생활 균형 우수기업은 유연 근무, 근로 시간, 연차 휴가, 일·육아 병행, 일하는 방식과 문화 등을 종합 평가해 모범 기업을 발굴하고 혜택을 제공하는 제도다. 선정 기업은 정기 근로감독 3년 면제, 은행 대출금리 우대, 정부 지원 사업 우선 혜택 등을 받는다.

애큐온캐피탈은 근무시간 효율화, 연차 사용 활성화, 일·육아 병행 지원, 건강한 조직문화 구축 등 직원들 일과 삶의 조화를 위해 다양한 노력을 한 점에 대해 높은 평가를 받았다.

PC오프 시스템과 시차 출퇴근제를 도입해 근로 시간을 체계적으로 관리하며 정시 퇴근 문화를 정착시켰다.

5일 연속 휴가 사용 시 복지포인트를 제공하는 집중 휴가, 장기근속 휴가, 태아 검진 휴가, 가족 돌봄 휴가 등 다양한 제도를 운영한다.

육아 지원 제도도 긍정적으로 평가받았다. 70일 유급 출산휴가, 출산 축하금, 제왕절개 수술비 등 출산 관련 실손 보험을 제공한다. 여성 직원의 육아휴직 사용률은 100%다. 남성 직원의 육아 휴직과 육아기 근로 시간 단축제 활용도 꾸준히 늘고 있다.

일하는 방식과 조직문화 개선에도 주력했다. 주택자금 융자, 자녀 학자금, 심리 상담 서비스, 건강검진, 콘도 및 상조 서비스 등 실질적 복지를 운영해 직원 만족도를 높였다. 업무 몰입과 회복을 위해 포커스룸, 스트레칭룸, 휴게 공간 등을 조성했다. 신규 입사자 온보딩 프로그램, 동호회 활동, 직책자 워크숍, 사내 특강 등을 통해 소통과 역량 강화 또한 적극 지원한다.





이혁수 애큐온캐피탈 경영전략부문장은 "애큐온캐피탈이 임직원 일과 삶의 균형을 최우선 가치로 두고 실천해 온 노력을 인정받았다"라며 "앞으로도 임직원 모두 건강하게 성장하고 만족하는 일터를 만들기 위해 다양한 지원 제도를 확대하고 조직문화 혁신에 지속 매진할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

