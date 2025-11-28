용인시, 죽전동 대지산자락에 2.1만㎡ 도시숲 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10.5억원 투입해 벚나무길·자작나무숲 조성

경기도 용인시는 수지구 죽전동 산23 일원 대지산 자락에 2만1085㎡ 규모의 '도시숲' 조성을 완료했다고 28일 밝혔다.

용인시가 수지구 죽전동 대지산 자락에 마련한 '도시숲'. 용인시 제공

이 도시숲은 도시자연공원구역 내 녹지활용 계약을 맺은 토지주와 협의해 조성한 것이다. 시는 등산로 구간에 벚나무 100주와 자작나무 160주를 식재해 벚나무길과 자작나무 숲을 만들고, 수국과 맥문동 등 초화류도 심었다.

사업에는 도비 3억1500만원, 시비 7억3500만원 등 총 10억5000만원이 투입됐다. 시는 도시숲에 다양한 시설물도 설치해 시민이 쾌적하게 휴식하고, 등산할 수 있는 환경을 만들었다.





이상일 용인시장은 "도심의 유휴 공간을 활용해 시민을 위한 쉴 공간으로 조성하는 '도시숲' 사업을 지속해서로 확대할 것"이라며 "시민 누구나 쾌적한 환경에서 휴식을 취할 수 있도록 시설의 유지관리에도 노력을 기울이겠다"고 말했다.





