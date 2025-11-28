두산에너빌리티·한전KPS, '해외 발전사업' 동반 진출…노후설비 현대화도 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주기기 제작 역량과 정비 기술력 결합

해외 신규·현대화 프로젝트 공동개발 추진

중앙아시아·아프리카·동남아 등 시장 공략

두산에너빌리티와 한전KPS가 해외 발전시장 공략을 위해 손을 잡았다.

두산에너빌리티는 한전KPS와 해외 발전 프로젝트 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약식은 전날 경남 창원시 두산에너빌리티 본사에서 열렸다. 협약식에는 김홍연 한전KPS 사장과 윤요한 두산에너빌리티 마케팅부문장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 글로벌 발전시장에서 설계·조달·시공(EPC) 수행과 주기기 제작 역량을 보유한 두산에너빌리티와, 발전 정비 분야에서 기술력을 인정받은 한전KPS가 힘을 합쳐 해외 신규 발전사업과 노후 발전소 현대화 사업에 공동 진출하기 위한 것이다.

양사는 협약을 토대로 ▲해외 발전사업 공동개발 및 전주기 기술협력 ▲해외 노후 발전소 성능개선·친환경 설비 도입 프로젝트 공동개발 ▲해외 발전사업 정보·기술 트렌드 공유 등을 추진한다.

윤요한 두산에너빌리티 마케팅부문장은 "글로벌 발전시장에서 실적으로 검증된 양사의 역량이 이번 협력을 통해 더욱 강화될 것"이라며 "공고한 파트너십을 기반으로 해외 시장에서 실질적 성과를 만들어가겠다"고 말했다.





두산에너빌리티와 한전KPS는 향후 중앙아시아, 아프리카, 동남아시아 등에서 발전설비 성능개선, 복구사업 등 다양한 해외 사업 기회를 공동 발굴할 계획이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

