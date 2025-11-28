광명시, 연말까지 지역화폐 인센티브 15%+캐시백 5% 유지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박승원 시장 "지역경제 선순환 만드는 확실한 정책…지속 확대할 것"

경기도 광명시가 경제 회복을 위한 지역화폐 파격 혜택을 연말까지 이어간다.

광명시는 이달 실시했던 지역화폐 '광명사랑화폐'의 인센티브 15% 확대와 캐시백 5% 지원을 다음 달까지 연장한다고 28일 밝혔다.

이에 따라 광명사랑화폐 인센티브 한도인 100만원을 충전하면 15만원을 추가 지급해 115만원까지 사용할 수 있다. 또 이 기간 지역화폐로 결제하면 5%의 캐시백을 최대 10만원까지 환급받게 된다.

단 결제 시 인센티브·정책 수당 등은 캐시백 적용 대상에서 제외된다. 지급된 캐시백은 내년 1월 31일까지 사용해야 한다.

시는 지역화폐 사용 분석 결과 소비 확대와 소상공인 매출 증대 효과가 입증됨에 따라 이런 흐름을 이어가기 위해 인센티브 및 캐시백 연장을 결정했다고 설명했다.

시에 따르면 10월 275억원이었던 지역화폐 발행액은 인센티브 요율을 10%에서 15%로 높이고 캐시백 제도를 시행한 이달에는 25일 기준 415억원으로 51% 늘었다.

시는 특히 정부의 민생회복 소비쿠폰 사용 기간이 이달 말로 종료되면서 지역화폐 수요가 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 혜택을 유지해 지역경제의 안정적 소비 기반을 적극적으로 뒷받침할 방침이다.





박승원 광명시장은 "광명사랑화폐는 지역의 부를 지역 안에서 선순환시키며 지역경제를 탄탄하게 만드는 가장 효과적인 지역상생 정책"이라며 "시민과 소상공인 등 지역 구성원 모두가 체감할 수 있는 경제 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





