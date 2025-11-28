"최고 서비스 엔지니어 선발"…현대차, 그랜드마스터 인증 평가 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차가 글로벌 최고 수준의 서비스 엔지니어 양성을 위한 '2025 그랜드마스터 인증 평가'를 진행했다.

'그랜드마스터 인증 평가'는 연 1회 실시되는 현대차의 최우수 서비스 엔지니어 선발 평가 프로그램이다. 현대 마스터 인증 프로그램(HMCP) 현대차 서비스 엔지니어들의 기술력 및 정비 서비스 신뢰도 향상을 위해 지난 2012년부터 운영되고 있다.

기술 역량 수준에 따라 ▲레벨1~2(테크니션) ▲레벨3(마스터) ▲레벨3e(EV e-마스터) ▲레벨4(그랜드마스터) 등으로 구성된다. '레벨3e' 자격을 갖춘 전국 직영 하이테크 센터 및 블루핸즈 서비스 엔지니어에게 응시 자격이 주어진다.

‘2025 그랜드마스터 인증 평가’에 응시한 엔지니어들이 실기 평가를 치르고 있는 모습. 현대차 제공

AD

올해는 응시자들을 대상으로 9월 1차 필기 평가를 진행했으며, 이를 통과한 총 98명(승용 부문 84명, 상용 부문 14명)의 엔지니어를 대상으로 이달 11일과 13일(승용 부문), 18일과 20일(상용 부문) 총 4일간 현대차 천안 글로벌러닝센터에서 2차 실기 평가를 실시했다.

최근에는 신기술 적용 및 전동화 차량의 판매가 늘어나는 상황에 맞춰 차량 통신, 자율주행, 전기차 ·수소전기차 등 신규 항목을 평가에 반영했다.

승용 부문은 △섀시·자율주행 △EV(전기차) △HEV(하이브리드) △바디전장(통신, 편의장치, AVN) 등 총 4개 항목을 종합 평가했으며, 최종 14명이 그랜드마스터로 선발됐다.

상용 부문은 △엔진 △바디전장(통신, 편의장치, AVN) △주행 안전 △EV 및 FCEV(수소연료전기차) 등 총 4개 항목에 대해 평가가 진행됐으며, 최종 3명이 그랜드마스터로 선발됐다.

그랜드마스터로 뽑힌 엔지니어에게는 최고 기술 전문가 자격을 증명하는 인증서와 인증 메달, 현판 등이 제공되며, 인증 메달과 현판은 서비스 거점 고객 라운지 등에 부착돼 정비 기술력에 대한 고객 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.





AD

현대차 관계자는 "이번 2025 그랜드마스터 인증 평가는 고객의 최접점에서 서비스를 제공하는 엔지니어들의 검증된 기술력을 널리 알릴 수 있는 좋은 계기가 됐다"며 "앞으로 고도화된 진단 정비 기술과 전문성을 갖춰 신뢰도 높은 정비 서비스를 제공해 나가기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>