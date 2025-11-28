[오늘의신상]크리스마스 감성 물씬…투썸플레이스, 홀리데이 시즌 케이크 2차 라인업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샤이닝 산타·화이트 체리 샤를로뜨

홀리데이 케이크 사전예약 두 배 많아

투썸플레이스가 홀리데이 시즌 케이크 2차 라인업(2종)을 공개한다고 28일 밝혔다.

투썸플레이스는 연말 시즌 테마 '디어리스트 윈터(Dearest Winter)'를 앞세워 겨울 시즌 무드를 담은 홀리데이 케이크 라인업을 선보이고 있다. 지난 13일 공개된 1차 라인업(6종)은 크리스마스 감성을 담은 비주얼로 SNS에서 큰 화제를 모았다. 19일부터 투썸하트 앱을 통해 진행 중인 홀리데이 케이크 사전 예약은 시작 하루 만에 전년 대비 두 배를 넘어서는 예약률을 기록하기도 했다.

투썸플레이스 '2025 홀리데이 시즌 케이크 2차 라인업'. 투썸플레이스

AD

오는 12월1일에는 '샤이닝 산타', '화이트 체리 샤를로뜨' 등 두 가지 신제품으로 구성된 2차 라인업을 출시할 예정이다. '샤이닝 산타'는 산타의 콧수염 모양 초콜릿과 벨트, 모자 픽 등으로 시즌 무드를 강조한 것이 특징으로, 베리 콤포트와 티 가나슈 크림을 샌드해 티의 은은한 향과 베리의 산뜻함, 화이트 초코칩을 통한 달콤함을 준다. 프랑스 클래식 디저트인 '샤를로뜨'를 투썸 감성으로 재해석한 '화이트 체리 샤를로뜨'는 소프트 가나슈 크림에 체리 콤포트와 바닐라빈 무스를 층층이 레이어링했다. 케이크 전체를 바닐라빈 무스로 아이싱해 눈 덮인 화이트 포레스트를 연상시키는 비주얼을 구현했으며, 상단에는 눈꽃 장식과 딸기 등 디테일을 더했다.

투썸플레이스 관계자는 "이번 홀리데이 라인업은 투썸만의 감각적인 디자인과 정교한 디저트 기술을 담아 연말 테이블을 더욱 특별하게 완성할 수 있도록 기획된 만큼 사전 예약에서도 좋은 반응을 얻고 있다"며 "2차 라인업인 '샤이닝 산타'와 '화이트 체리 샤를로뜨' 역시 프리미엄 맛과 비주얼로 많은 분께 달콤한 즐거움을 선사할 수 있길 바란다"고 말했다.





AD

투썸플레이스의 2025 홀리데이 시즌 케이크 2차 라인업(2종)은 12월1일부터 전국 매장에서 만나볼 수 있으며, 매장별 판매 여부는 상이하다. 사전 예약 서비스는 12월18일까지 투썸하트 앱을 통해 진행된다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>