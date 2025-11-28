의성군, 2025년 ‘여성친화도시’ 신규 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“성평등 일상화, 모두가 안전한 의성으로”

의성군이 성평등 가족부로부터 '2025년 여성친화도시'로 신규 지정되며, 지역 정책 전반을 성평등 중심으로 재구조화하는 5년 혁신 로드맵을 가동한다. 농촌 중소 지자체 가운데서도 성평등 기반 행정 역량을 선제적으로 구축해온 의성군의 정책성과가 전국적 성과로 인정받았다는 평가다.

의성군은 여성친화도시를 군 종합발전의 핵심축으로 삼고, 여성의 지역사회 참여 확대와 안전 환경 조성, 일·생활 균형 지원, 성인지 정책 기반 강화 등 전 분야에서 체계적인 실천을 이어왔다.

직급별 토론식 양성평등 이해력 향상 교육, 여성농업인 영농여건 개선 프로그램, '안전 꽃피움 마을' 조성, '우리 아이 긴급돌봄센터' 운영, '양성평등 꽃피움 마을' 확산 등 생활 가까이에서 체감되는 정책을 지속해 온 점이 높은 평가를 받았다.

특히 주민·참여단·행정이 함께 움직이는 '참여형 성평등 모델'을 구축한 점은 타 지자체와 차별화된 우수사례로 꼽혔다.

의성군은 11월 26일 성평등 가족부와 협약을 체결하고, 여성친화도시 5대 목표를 중심으로 한 중장기 정책을 본격화한다.

향후 군은 ▲양성평등 꽃피움 마을 확대 운영 ▲여성농업인 편의장비 교육 및 지원 강화 ▲생활안전 환경 고도화 ▲가족 친화 돌봄 정책 확장 ▲군민 성 인지 감수성 제고 등 실효적 과제를 실행하게 된다.

김주수 의성군수는 "이번 여성친화도시 지정은 군민 모두가 함께 만들어낸 성과"라며 "성평등이 일상에서 자연스럽게 스며들고, 모든 군민의 안전과 권익이 보장되는 지속가능한 의성으로 발전시키겠다"고 강조했다.





의성군의 여성친화도시 지정은 농촌 기반 지역에서도 성평등·돌봄·안전의 정책 체계를 고도화할 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다. 군은 향후 5년간 성평등 중심의 지역혁신을 통해 '삶의 질이 달라지는 의성' 조성에 속도를 낼 방침이다.





