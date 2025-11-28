서울시, 광진구에 어린이병원 건립… 공공기여 첫 보건의료시설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자양5구역 재정비촉진지구에 공공기여

초기 투자비 절감으로 시 재정부담 완화

소아청소년 경증·중등증 치료 위한 병원

서울 지하철 2호선 구의역 일대에 어린이병원이 들어선다. 서울시가 재개발 공공기여를 통해 공급하는 첫 보건의료시설로 강북권 소아청소년 의료 서비스 확충에 기여할 전망이다.

서울시는 최근 도시재정비위원회 심의를 통해 광진구 자양5재정비촉진구역 내 '어린이병원' 건립 계획을 확정했다고 28일 밝혔다.

서울 광진구 자양5재정비촉진구역 내에 건립될 '어린이병원' 조감도. 서울시

이번 사업은 공공기여의 새로운 활용 모델을 제시한 것으로 평가받는다. 자양5구역 어린이병원은 서울 강북 지역에 저출산·고령화 대응을 위한 필수 공공의료 기반이 된다. 특히 부지 매입비와 건축비 등 초기 투자 비용을 대폭 절감할 수 있게 된다. 서울시 재정 부담을 줄이고 복잡한 행정절차도 간소화돼 신속한 건립이 가능할 것으로 전망된다.

어린이병원은 부지 2500㎡, 연면적 1만400㎡(총 9개 층) 규모로 건립된다. 병상 규모는 약 80병상이며 내과계를 중심으로 한 6개과(소아청소년, 소아내분비, 24시 진료실 등)와 의료인력 89명(의사 11명, 간호사 21명 등)이 배치될 예정이다. 다만 건립 일정은 민간 재개발사업 추진 일정에 따라 진행돼 건립 시기 등이 일부 조정될 수 있다.

현재 서울시내에 어린이병원은 부족한 상황이다. 장애아 등 전문 진료를 위한 서울시 산하 시립 어린이병원은 1곳, 정부 지정 소아전문병원 및 센터는 6곳에 불과하다.

강북권에 지으려던 시립 어린이병원은 사업성을 이유로 난항을 겪고 있다. 부지 선정 과정에서 사업성은 물론 시민들의 접근성이 떨어진다는 이유로 투자 심사가 보류되기도 했다. 당시 사전조사에서 어린이병원의 적자 규모는 80억원에 이를 것으로 추산됐다.

소아청소년과 전문의 인력 수급난도 문제다. 200명대를 넘나들던 소아청소년과 신규 전문의는 매년 감소해 올해는 24명을 배출하는 데 그쳤다.





서울시는 병원 건립 부지 확보, 소아청소년 전문의 수급 문제 및 시 재정 부담 등을 감안해 어린이병원 확충에 기여하겠다는 입장을 전했다. 이동률 서울시 시민건강국장은 "자양5구역 어린이병원은 시민의 공공의료 접근성을 실질적으로 높이는 첫 공공기여 기반 보건의료시설"이라며 "이는 동북권 어린이병원 건립과 별개 사업으로, 동북권 어린이병원 건립 또한 지속 추진할 계획"이라고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

