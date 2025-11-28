"한일 역사, 양쪽 다 들어봐야" 발언 논란…알베르토 "진심 사과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방송인 알베르토, 자녀 교육 언급하며

"일본인이 나쁜 게 아니라 역사라 해"

"양쪽 얘기 들어봐야"…"경솔했다"

이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디가 일제 침략을 두고 "한일 역사는 양쪽 얘기를 들어봐야 한다"고 발언해 논란이 일자 결국 사과했다. 몬디는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 공개된 삼오사 영상에서 제 발언으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"고 말했다.

이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디가 일제 침략을 두고 "한·일 역사는 양쪽 얘기를 들어봐야 한다"고 발언해 논란이 일자 사과했다. 인스타그램

몬디는 "제 부족함으로 인해 불편함과 실망을 드렸다는 점을 깊이 반성하고 있다"며 "한국과 일본의 역사 문제는 수많은 분의 아픔과 기억이 깃들어 있는 매우 무거운 주제임에도 저는 그 무게를 충분히 고려하지 못한 채 경솔한 발언을 했다. 전적으로 저의 책임"이라고 했다.

그는 "이번 일을 통해 깊이 돌아보게 되었다. 앞으로 더 신중하게 행동하며, 제 아이들에게도 부끄럽지 않은 부모가 되도록 역사와 맥락, 그 의미를 깊이 공부하고 노력하겠다"며 "저의 부족한 말로 상처받으신 모든 분께 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 거듭 사과했다.

몬디는 앞서 유튜브 채널 '354'에 출연한 배우 송진우와 함께 '국제부부 남편 모임'이라는 컨셉으로 자녀 역사 교육 관련 이야기를 나눴다. 몬디는 한국인 여성과 결혼했으며, 송진우는 일본인 여성과 결혼했다.

알베르토 몬디가 유튜브 채널 '354'에서 자녀 역사 교육 관련 이야기를 나누는 모습. 유튜브

영상에서 송진우는 "학교에서 역사를 배우면 주변에 상처받은 아이들이 있어 걱정된다"며 "아이가 엄마는 일본 사람, 아빠는 한국 사람이라고 분명히 알게 하고 있다. 옛날에 둘이 싸웠다고도 설명해준다"고 말했다.

이에 몬디는 "아들 레오가 한국사에 관심이 많아 책을 읽다가 '일본 사람들이 진짜 나빴다'라고 말하면 '옛날에는 그랬는데 지금은 그렇지 않다. 유카리 이모도 일본인이다'라고 알려준다. 일본 사람이 나쁜 게 아니고 역사다, 라고 말한다"며 "양쪽 얘기를 들어보라는 이야기도 많이 한다"고 했다.

이를 두고 한일 간 역사를 지나치게 단순화했다는 비판이 잇따랐다. 논란이 일자 해당 영상을 비공개 처리됐고, 제작진은 사과문을 올렸다. 제작진은 "출연자들의 발언이 마치 특정 사실을 왜곡하고, 잘못된 내용을 전달하는 것처럼 비치게 한 저희의 잘못"이라며 "'한국과 일본이 싸웠다'는 표현은 일본의 침략이라는 역사적 사실을 축소하거나 왜곡하려는 의도가 전혀 없었다"고 했다.





송진우도 "신중하지 못한 언행으로 많은 분께 상처와 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "'역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'라는 말의 무거움을 알고 있는 대한민국 국민이다. 그렇기에 역사를 왜곡하여 아이들을 교육하고, 보호하려는 의도는 전혀 없었다는 이야기부터 드리고 싶다"고 밝혔다.





