벤처천억기업 985곳 '역대 최대'…"글로벌 대기업으로 성장 뒷받침"

전년 대비 8.5% 늘어 사상 최대 규모

매출 1조 돌파 28곳…115개사 신규 진입

중기부 “K벤처 스케일업 전방위 지원”

중소벤처기업부와 벤처기업협회는 27일 서울 서초구 엘타워에서 '2025 벤처천억기업 기념식'을 개최했다.

이번 기념식은 '제1회 벤처 주간' 2일차 행사의 핵심 프로그램으로, 1998년 벤처확인제도 시행 이후 1회 이상 벤처기업 확인을 받은 약 14만개사 중 지난해 기준 매출 1천억원을 달성·유지하고 있는 기업을 축하하기 위해 마련됐다.

'벤처천억'은 2005년 첫 발표 이후 벤처기업의 지속가능한 스케일업을 상징하는 대표 브랜드로 자리잡았다. 네이버·카카오·넥슨·NC소프트·셀트리온·크래프톤 등 대기업, 그리고 토스·컬리·버킷플레이스·메가존·무신사 등 국내 유명 유니콘 기업(기업 가치 10억 달러 이상 비상장 스타트)이 대표적인 벤처천억기업이다.

올해 벤처천억기업은 985개사로 전년 대비 8.5% 증가해 역대 최고치를 경신했다. 이 중 매출 1조원이 넘는 기업도 28개사에 이른다. 이들 기업의 총매출(258조원)은 재계 3위 수준에 해당한다. 고용인원도 총 35만6000여명 수준으로 국내 최대 기업집단인 삼성(28.5만명)을 뛰어넘는 일자리를 창출했다.

이날 행사에서는 지난해 처음으로 매출 1000억원을 돌파한 115개 기업에 대해 기념 트로피가 수여됐다. 이어 중기부와 주요 지원기관이 함께 '천억기업 얼라이언스' 퍼포먼스를 진행하며 K벤처의 스케일업을 체계적으로 뒷받침하겠다는 의지를 밝혔다.





한성숙 중기부 장관은 이날 축사를 통해 "위기 속에서도 1000억 매출을 이뤄낸 혁신의 힘이 대한민국 경제의 방향을 다시 쓰고 있다"며 "국내에서 기술·시장 검증을 통과한 벤처천억기업이 글로벌 무대에서 더욱 크게 도약할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.





