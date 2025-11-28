본문 바로가기
경기도, 지속가능 미래위한 65개 추진계획 마련

이영규기자

입력2025.11.28 07:12

경기도가 경제·사회·환경이 균형을 이루는 지속가능한 미래를 만들기 위한 65개 추진계획을 마련했다.


경기도는 27일 경기도 지속가능발전위원회를 열고 이런 내용을 담은 '경기도 지속가능발전 기본전략(2025~2044년) 및 추진계획(2025~2029년)'을 의결했다.


경기도는 국제연합(UN)이 채택한 지속가능발전목표(SDGs)와 연계해 '함께 행복한 미래, 지속가능한 경기도'를 비전으로 ▲에너지 전환과 순환경제 확립 ▲자연기반 회복력 강화 ▲포용과 배려의 복지공동체 조성 ▲삶의 질 중심의 도시정책 추진 ▲소통·협력 기반의 자치공동체 구축 ▲미래지향적 사회기반 구축과 기회 창출 등 6대 비전을 설정했다.


경기도, 지속가능 미래위한 65개 추진계획 마련 경기도가 27일 지속가능발전위원회 제1차회의를 개최한 뒤 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공
또 전략별 17개 목표와 65개 추진계획으로 구분해 구체적인 지표와 이행과제를 제시했다. 경기도 지속가능발전 기본전략과 추진계획에 대한 상세 정보는 누리집을 통해서 확인할 수 있다.


경기도는 전략의 실행력 확보를 위해 2년 주기로 도민이 함께 참여하는 모니터링단을 구성해 현장 중심의 평가와 의견 수렴이 이뤄지도록 할 계획이다. 또한 지표 담당 관계부서와의 협업을 통해 추진계획을 단계적으로 구체화해 이행 체계에 반영할 예정이다.


차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "이번 기본전략과 추진계획은 경기도가 향후 20년 동안 어떤 미래를 준비하고 어떤 가치를 중심에 둘 것인지 명확히 보여주는 방향지표가 된다"며 "도민, 전문가, 행정이 함께 참여해 수립한 계획인 만큼 실행 과정에서도 지속적인 협력과 소통을 이어가며 경기도의 지속가능성을 높이는 데 집중하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

