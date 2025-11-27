여야, '항소포기 국조' 협상 또 불발…세부조건 놓고 이견

민주 "조건 거두고 국조 수용해야"
국힘 "與, 모든 조건 거부해 결렬"
검찰의 대장동 재판 항소 포기에 관한 국정조사를 두고 여야 간 협상이 재차 불발됐다.
김병기 더불어민주당 의원과 송언석 국민의힘 원내대표는 27일 국민의힘이 국회 법제사법위원회 국조 진행안을 수용하면서 내건 세부조건을 논의했다. 앞서 국민의힘은 민주당이 제안한 법사위 국조안을 전격 수용하기로 하면서 ▲나경원 의원의 법사위 야당 간사 선임 ▲독단적인 법사위 운영 중단 ▲여야 합의로 국조 증인 및 참고인 채택 등을 조건으로 내걸었다.
문진석 민주당 원내운영수석부대표는 회동 이후 기자들과 만나 "민주당 입장은 (국민의힘이) 법사위 국조안을 수용한다면, 기왕에 조건을 철회하고 수용하라고 했다"며 "국민의힘은 세 가지 조건을 들어줘야 한다고 해서 서로 입장이 엇갈렸다"고 설명했다. 이어 "간사 선임도 특정인을 염두에 둔 조건을 수용하는 건 어렵다는 입장"이라며 "제일 큰 걸림돌"이라고 했다.
유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 "최소한 한 가지라도 민주당에서 조건을 수용하는 게 맞는다는 입장을 제시했지만, 민주당은 모든 조건을 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다"고 했다. 그는 간사 선임 조건도 중요하지만, 법사위에서 합의에 따른 증인·참고인 채택도 중요하다면서 "민주당이 세 가지 조건을 다 거부했기 때문에 협상이 결렬된 것"이라고 말했다.
