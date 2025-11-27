동두천시, 2025년 동두천 10대 뉴스 선정…'락 페스티벌' 압도적 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, 시민 선택 2025년 10대 뉴스 선정

'락 발상지 동두천 락 페스티벌' 21.2%로 1위

경기 동두천시(시장 박형덕)는 2025년 한 해 동안 동두천시민들에게 가장 큰 관심을 받은 뉴스로 '대한민국 락 발상지 동두천, 락 페스티벌 성황리 마무리'가 선정됐다고 27일 밝혔다.

동두천 락 페스티벌. 동두천시 제공

동두천시는 올해 주요 시정 성과 중 시민들의 공감을 얻은 10대 뉴스를 선정하기 위해 지난 18일부터 24일까지 온라인 설문조사를 진행했다. 이번 조사에는 시민 1335명이 참여했으며, 복수선택 방식으로 응답자 수는 3367명으로 집계됐다.

설문조사에서 1위를 차지한 '대한민국 락 발상지 동두천, 락 페스티벌 성황리 마무리' 뉴스가 21.2%의 압도적 지지를 받았다.

동두천시는 지난 9월 12일부터 14일까지 신천교 하부 특설무대에서 락 페스티벌을 열어 1만6000여 명의 관람객을 모으며 우리나라 락 음악의 발상지이자 문화도시로서의 위상을 확인했다. 특히 행사 장소를 기존 소요산에서 신천으로 옮기는 시도를 했고, 이 변화가 대성공을 이루며 지역경제에도 활력을 불어넣었다. 또한 지역 문화예술인과 청년팀의 참여를 확대하고 주변 음식점 및 먹거리존과 연계해 지역과 함께 상생하는 축제로 자리매김했다.

동두천시, 국토부 2025 특화 공공임대주택 공모 최종 선정. 동두천시 제공

2위는 13.3% 지지를 얻은 '동두천시, 국토부 2025년 특화 공공임대주택 공모 최종 선정' 뉴스가 선정됐다. 지행동 722번지 일원에 청년·신혼부부를 위한 210세대 통합 공공임대주택을 건립하는 사업으로, 국내 최초 25층 모듈러 공법을 적용해 주목을 받았으며, 가족센터·공유주방·커뮤니티 공간을 함께 조성해 정주여건과 지역 공동체 활성화를 동시에 도모하는 것이 특징이다.

3위는 10.9%의 지지를 받은 '동두천시, 평화로 가로환경 정비 본격화…75주택 철거' 뉴스가 차지했다. 평화로 일대 약 1.12㎞ 구간의 노후 75주택을 철거하고 보행로 확장, 소공원 조성을 통해 학생 통학 안전을 확보하고 도시 미관을 개선해, 낙후 이미지를 상징해 온 구간을 미래지향적 거리로 바꾸는 첫걸음으로 평가받았다.

동두천시의 소요산 확대개발 계획. 동두천시 제공

4위는 6.7%를 득표한 '동두천시, 소요산 확대개발 박차…수도권 대표 관광지로 도약' 뉴스가 차지했다. 소요내음공원, 파크골프장, 반려동물 테마파크, 수변공원, 테마형 상가, 철쭉동산 조성 등을 통해 소요산 일대를 등산 중심 공간에서 체류형 종합 관광지로 재편하는 사업으로, 생활인구 확대와 지역경제 활성화에 대한 기대가 반영됐다.

5위는 시민 6.4%가 선택한 '역대 최대 규모 국도비 확보한 동두천시…시민 삶 확 바꾼다' 뉴스가 선정됐다. 민선 8기 이후 총 3500억원이 넘는 국·도비를 확보해 소리이음마당, 상패근린공원, 전통시장 주차환경 개선 등 정주여건과 문화·관광 인프라를 향상시키는 사업을 본격 추진하게 된 점이 높은 평가를 받았다.

6위는 5.8%가 공감한 '동두천시, 주차난 심한 지행동 상권에 복합주차센터 건립' 뉴스가 선정됐다. 상권 밀집 지역인 지행동 일대에 복합주차센터를 건립해 만성적인 불법 주정차와 교통 혼잡을 완화하고, 주차 환경 개선을 통해 상권 활성화와 지역경제 회복을 도모하는 내용이다.

공동 7위는 5.3%의 지지를 받은 '동두천시, 미군 공여지 처리 구체적·실질적 대책 촉구' 뉴스다. 동두천시는 국방부 TF와의 면담을 통해 캠프 북캐슬·모빌 조속 반환, 장기 미반환 공여지에 대한 특별법 제정 등 실질적인 보상과 발전 대책을 공식 건의하며, 국가안보를 위해 감내해 온 희생에 상응하는 제도적 지원을 요구했다.

동두천시, 미군공여지 처리 구체적실질적 대책 촉구. 동두천시 제공

또 다른 공동 7위는 오래된 빈집을 아동 돌봄공간으로 재탄생시킨 '20년 방치 주택, 아이 돌봄 공간으로 화려한 변신' 뉴스가 차지했다. 생연동의 낙후 다가구주택과 빈집을 철거하고 '다함께 돌봄센터'와 '드림스타트'를 조성해 돌봄 사각지대를 해소하고, 도시재생 우수사례가 된 점에서 시민들의 호응을 얻었다.

9위는 시민 4.5%가 선택한 '동두천시, 교육발전특구 선도지역 승격…국비 5억원 추가 확보' 뉴스가 선정됐다. 동두천시는 교육부가 추진하는 교육발전특구 시범사업에서 관리지역에서 선도지역으로 승격됐다. 시는 우수한 다문화교육 사례와 거점 돌봄, 지역 협력체계 구축 성과를 인정받았으며, 추가 사업비 확보를 통해 지속적인 교육도시 기반을 강화하게 됐다.

마지막 10위는 3.4%의 지지를 받은 '동두천, 경기도 지역균형발전사업 평가 1위…도비 300억 확보' 뉴스가 차지했다. 동두천시는 도내 시군을 대상으로 한 평가에서 1위를 기록하며, 앞으로 4년간 지역 개발, 산업 기반 확충, 정주환경 개선에 사용할 수 있는 도비 300억원을 확보했다.

동두천, 경기도 지역균형발전사업 평가 1위 도비 300억원 확보. 동두천시 제공

이번 설문조사 결과를 종합하면 동두천 시민들은 문화·교통·정주여건·복지·교육·관광·균형발전·미군 공여지 문제 등 시정 전반에 높은 관심을 보였으며, 동두천의 성장과 미래 도약에 대한 기대가 큰 것으로 나타났다.





박형덕 동두천시장은 "시민 참여로 선정된 10대 뉴스에는 동두천의 변화와 미래에 대한 시민들의 목소리와 바람이 고스란히 담겨 있다"며 "10대 뉴스 상당수가 민선 8기 공약이자 핵심 현안 사업인 만큼, 앞으로도 시민 참여형·소통형 정책을 더욱 강화해 '동두천을 새롭게, 시민을 힘나게!'라는 시정 구호를 흔들림 없이 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

